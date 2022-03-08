Kupadan elenen Beşiktaş ligde de Başakşehir engeline takıldı

Kartal'ın tadı yok... Hafta içi Kayserispor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş dün de Süper Lig'de Başakşehir engeline takıldı: 2-2. Vodafone Park'ta taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş 18. dakikada Kenan Karaman çok önemli bir fırsatı harcadı. 1 dakika sonra bu kez Can Bozdoğan müsait pozisyonda golü atamadı. 35. dakikada Serdar Saatci'nin savunmada üst üste iki hatasını Trezeguet affetmedi ve konuk ekip 1-0 öne geçti. 41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Can Bozdoğan'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Güven Yalçın ayak içiyle golü attı: 1-1. 45+3. dakikada Serdar'ın ortasında Okaka kafayla ağları sarstı ve Başakşehir bir kez daha öne geçti: 1-2. 55'te Kenan sahneye çıktı, Beşiktaş yeniden beraberliği yakaladı: 2-2. Maç da bu skorla sona erdi.
833 DAKİKALIK HASRETİ BİTİRDİ
Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük eleştiri alan Kenan Karaman dün siftah yaptı. 11'de sahaya çıkan milli futbolcu 55. dakikada sahne aldı ve skora 2-2'lik dengeyi getirdi. Kenan böylece 833 dakika sonra Beşiktaş formasıyla ligde gol buldu.
NECİP GİREMEDİ BEŞİKTAŞ GOLÜ YEDİ
Beşiktaş'ta ilk yarının son anlarında Welinton sakatlandı. Yerine oyuna girmesi beklenen Necip ısınmaya devam ederken Kartal, oyunu 10 kişi sürdürdü. Necip oyuna giremeden Siyah- Beyazlılar ikinci golü ağlarında gördü. Başakşehir karşısında yenilen gol sonrası Beşiktaşın hocası Önder Karaveli, değişikliğin gecikmesi sebebiyle eleştirildi.