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    Kupadan elenen Beşiktaş ligde de Başakşehir engeline takıldı

    Siyah-Beyazlılar, Trezeguet ve Okaka’nın golleriyle iki kez yenik duruma düşmesine rağmen Güven Yalçın ve Kenan’la eşitliği yakaladı. Ama galibiyet golünü atamadı.

    Kartal’ın kanadı kırık

    Kartal'ın tadı yok... Hafta içi Kayserispor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş dün de Süper Lig'de Başakşehir engeline takıldı: 2-2. Vodafone Park'ta taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş 18. dakikada Kenan Karaman çok önemli bir fırsatı harcadı. 1 dakika sonra bu kez Can Bozdoğan müsait pozisyonda golü atamadı. 35. dakikada Serdar Saatci'nin savunmada üst üste iki hatasını Trezeguet affetmedi ve konuk ekip 1-0 öne geçti. 41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Can Bozdoğan'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Güven Yalçın ayak içiyle golü attı: 1-1. 45+3. dakikada Serdar'ın ortasında Okaka kafayla ağları sarstı ve Başakşehir bir kez daha öne geçti: 1-2. 55'te Kenan sahneye çıktı, Beşiktaş yeniden beraberliği yakaladı: 2-2. Maç da bu skorla sona erdi.



    833 DAKİKALIK HASRETİ BİTİRDİ
    Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük eleştiri alan Kenan Karaman dün siftah yaptı. 11'de sahaya çıkan milli futbolcu 55. dakikada sahne aldı ve skora 2-2'lik dengeyi getirdi. Kenan böylece 833 dakika sonra Beşiktaş formasıyla ligde gol buldu.



    NECİP GİREMEDİ BEŞİKTAŞ GOLÜ YEDİ
    Beşiktaş'ta ilk yarının son anlarında Welinton sakatlandı. Yerine oyuna girmesi beklenen Necip ısınmaya devam ederken Kartal, oyunu 10 kişi sürdürdü. Necip oyuna giremeden Siyah- Beyazlılar ikinci golü ağlarında gördü. Başakşehir karşısında yenilen gol sonrası Beşiktaşın hocası Önder Karaveli, değişikliğin gecikmesi sebebiyle eleştirildi.



        YİNE GOL KAÇIRMA REKORU!
        Son maçlarda çok sayıda gol pozisyonuna girmesine rağmen bir türlü son vuruşları yapamayan Beşiktaş'ta dün değişen bir şey yoktu. Her iki yarıda çok sayıda pozisyona giren Siyah- Beyazlılar son vuruşları oldukça kötü yaptı.



        Başakşehir karşısında Beşiktaş adına skoru 1-1'e getiren golü atan Güven Yalçın, bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile ligdeki 5. golünü kaydetti. Güven'in attığı gol Beşiktaş'a galibiyet için yetmedi.



        Başakşehir, Beşiktaş deplasmanında iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.



            MATÖRCE GOLLER YEDİK
            Beşıktaş'ın forveti Güven Yalçın, Başakşehir beraberliği sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. Güven, "11'de oynamak için elimden geleni yapıyorum. Kim oynarsa oynasın, elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum." Önemli olan takım performansı. İlk yarıda arka arkaya şanslar bulduk, onları ikinci yarıda devam ettirmek istedik ama çok basit, amatörce goller yedik." dedi.



            BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI İSYANI
            Beşiktaşlılar, Aleksic'in Teixeira'ya müdahalesinde kırmızı kart bekledi. Hakem ise oyunu devam ettirdi. Beşiktaşlılar, Başakşehir maçının 20. dakikasında Aleksic'in Teixeira'ya yaptığı müdahalede kırmızı kart kararı bekledi. Hakem Erkan Özdamar ise pozisyonda oyunu devam ettirdi. Ardından VAR'la bir süre konuşan Özdamar, pozisyonu izlemeyi de tercih etmedi. Bu karar Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti.



            BAŞAKŞEHİRLİ TREZEGUET DURMUYOR
            Beşiktaş karşısında Başakşehir'in ilk golünü atan Trezeguet, Turuncu- Lacivertli ekipte 4. maçında 4. golünü kaydetti. Mısırlı futbolcu, yeni takımı ile yakaladığı çıkışına devam etti.



                KARAVELİ: UMARIM G.SARAY'I YENERİZ
                Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Başakşehir karşısında oyunu kazanmalarına rağmen maçı kazanamadıklarını söyledi. Karaveli, "Daha fazla gol atıp maçı kazanabilirdik. Rakibimizin ise iki etkili atağı da gol oldu. Bu senaryoyu hep yaşıyoruz" dedi. Önder Karaveli, ligde pazartesi günü G.Saray ile oynayacakları maç için ise, "Umarım gelecek hafta derbiyi kazanırız" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Spor Kupadan elenen Beşiktaş ligde de Başakşehir engeline takıldı
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