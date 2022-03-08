Kupadan elenen Beşiktaş ligde de Başakşehir engeline takıldı

Kartal'ın tadı yok... Hafta içi Kayserispor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş dün de Süper Lig'de Başakşehir engeline takıldı: 2-2. Vodafone Park'ta taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş 18. dakikada Kenan Karaman çok önemli bir fırsatı harcadı. 1 dakika sonra bu kez Can Bozdoğan müsait pozisyonda golü atamadı. 35. dakikada Serdar Saatci'nin savunmada üst üste iki hatasını Trezeguet affetmedi ve konuk ekip 1-0 öne geçti. 41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Can Bozdoğan'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Güven Yalçın ayak içiyle golü attı: 1-1. 45+3. dakikada Serdar'ın ortasında Okaka kafayla ağları sarstı ve Başakşehir bir kez daha öne geçti: 1-2. 55'te Kenan sahneye çıktı, Beşiktaş yeniden beraberliği yakaladı: 2-2. Maç da bu skorla sona erdi.