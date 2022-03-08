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    • Spor
    • 08.03.2022 17:19
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    • 08.03.2022 17:19
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    Galatasaray'ın Barcelona maçı kamp kadrosu belli oldu

    Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı Barcelona maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

    Galatasaray’ın Barcelona maçı kamp kadrosu belli oldu

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart Perşembe günü Barcelona ile deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda başladı. Sahada devam eden idmanda bir süre pas ve top kapma organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı oyuncular, büyük sahada taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

    Arda Turan, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

    Yarın saat 11.00'de Barcelona'ya gidecek Galatasaray'ın İspanya kafilesinde şu isimler bulunuyor:
    Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

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    Haberler Spor Galatasaray'ın Barcelona maçı kamp kadrosu belli oldu
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