Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e teklif yolda! Yükselen performansı dikkatlerden kaçmadı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı derbi maçta sağ bekte forma giyen ve başarılı bir savunma performansı ortaya koyan Osayi-Samuel'in son maçlardaki yükselen performansının Nijerya Milli Takımı yetkililerinin de dikkatini çekti. 24 yaşındaki oyuncunun Nijerya Milli Takımı'na davet edilebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, son dönemdeki yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Yaşanan sakatlıklar ve formsuzluklar sebebiyle bu sezon Sarı-Lacivertli ekipte birçok mevkide forma giyen Nijeryalı futbolcu, asıl görev yerinin sağ kanat olmasına rağmen son maçlarda sağ bekte ortaya koyduğu başarılı oyunla adından sıkça söz ettirmeye başladı.
Son olarak Trabzonspor maçında sağ bekte forma giyen ve vatandaşı Anthonny Nwakaeme'ye karşı başarılı bir savunma performansı ortaya koyan Osayi-Samuel, derbide girdiği 8 ikili mücadelenin tamamını kazanmıştı.