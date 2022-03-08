Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e teklif yolda! Yükselen performansı dikkatlerden kaçmadı

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, son dönemdeki yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Yaşanan sakatlıklar ve formsuzluklar sebebiyle bu sezon Sarı-Lacivertli ekipte birçok mevkide forma giyen Nijeryalı futbolcu, asıl görev yerinin sağ kanat olmasına rağmen son maçlarda sağ bekte ortaya koyduğu başarılı oyunla adından sıkça söz ettirmeye başladı.