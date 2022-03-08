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    • Spor
    • 08.03.2022 17:00
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    • 08.03.2022 17:00
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    Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e teklif yolda! Yükselen performansı dikkatlerden kaçmadı

    Son haftalarda Fenerbahçe'de yükselen performansı ile beğeni kazanan Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı yetkililerinin de dikkatini çekti. 24 yaşındaki ismin önümüzdeki günlerde Nijerya Milli Takımı'ndan davet alabileceği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçeli isme teklif yolda! Milli oluyor

    Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı derbi maçta sağ bekte forma giyen ve başarılı bir savunma performansı ortaya koyan Osayi-Samuel'in son maçlardaki yükselen performansının Nijerya Milli Takımı yetkililerinin de dikkatini çekti. 24 yaşındaki oyuncunun Nijerya Milli Takımı'na davet edilebileceği öğrenildi.

    Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, son dönemdeki yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Yaşanan sakatlıklar ve formsuzluklar sebebiyle bu sezon Sarı-Lacivertli ekipte birçok mevkide forma giyen Nijeryalı futbolcu, asıl görev yerinin sağ kanat olmasına rağmen son maçlarda sağ bekte ortaya koyduğu başarılı oyunla adından sıkça söz ettirmeye başladı.

    Son olarak Trabzonspor maçında sağ bekte forma giyen ve vatandaşı Anthonny Nwakaeme'ye karşı başarılı bir savunma performansı ortaya koyan Osayi-Samuel, derbide girdiği 8 ikili mücadelenin tamamını kazanmıştı.

        Osayi-Samuel'in performansını yakın mercek altına alan Nijerya Milli Takımı yetkililerinin ise 24 yaşındaki futbolcuyu milli takım aday kadrosuna davet etmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Nijerya Milli Takımı'nda görev yapmayı çok isteyen Osayi'nin de gelecek teklifi dört gözle beklediği öğrenildi.

        Öte yandan Trabzonspor maçnıda sağ bekteki başarılı futbolu ile herkesten tam not alan Osayi'nin Fenerbahçe'de sezonun kalan kısmında da savunmanın sağında görev yapması bekleniyor. Teknik heyetin Nijeryalı futbolcunun yükselen formu sebebiyle Nazım Sangare'yi sağ bekte alternatif olarak düşündüğü belirtiliyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e teklif yolda! Yükselen performansı dikkatlerden kaçmadı
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