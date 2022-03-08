Fenerbahçe teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor! Önce Bielsa son durak ise Löw olacak

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörü için sefere çıkıyor. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Joachim Löw ve Marcelo Bielsa isimlerine yoğunlaştığı öğrenildi. Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Marcelo Bielsa ile temas kuracak. Perşembe günü Arjantinli hoca ile masaya oturacak Koç, sonrasında ise Joachim Löw ile görüşecek. Sarı-Lacivertli Yönetimin iki hocanın projelerine göre hareket edeceği öğrenildi...
DÖNÜP NELER BAŞARDIĞINIZA BAKIN
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, F.Bahçe derbisi sonrasında oyuncularına , "Geriye dönüp bakın! Neler başardığınızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularına duygusal bir konuşma yaptı. Rakibi karşısında deplasmandaki 24 yıllık galibiyet hasretine bir son vermeye çok yakın olan Trabzonspor'un bu avantajını yitirmesi sonucu soyunma odasında keyifler iyice kaçtı. Bu durumu fark eden teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına seslenerek, "Geriye dönüp bakın! Neler başardığınızı göreceksiniz. Siz de gururlanmalısınız çünkü bunu siz başardınız. Daha gür bir sesle bu yolculuğumuz devam edecek" ifadelerini kullandı. En son 1980-81 sezonunda 22 hafta liderlik koltuğunda bulunarak en uzun seriyi yakalayan Trabzonspor kulüp tarihindeki en uzun ikinci liderlik serisini yakaladı. Fırtına 20 haftadır lider...
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sahaya atılan yabancı maddelerin Bakasetas'ın başına isabet etmesi, Uğurcan başta olmak üzere kulübün tüm değerlerine hakaret edilmesi üzerine harekete geçti. Tespit edilen isimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bordo-Mavili Yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.