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    Fenerbahçe teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor! Önce Bielsa son durak ise Löw olacak

    Fenerbahçe önümüzdeki sezon takımı çalıştıracak teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç , öncelikle Bielsa ile görüşecek. Sonraki durak Löw. İşte sizler için derlediğimiz 8 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    İlk randevu Bielsa ile

    Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörü için sefere çıkıyor. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Joachim Löw ve Marcelo Bielsa isimlerine yoğunlaştığı öğrenildi. Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Marcelo Bielsa ile temas kuracak. Perşembe günü Arjantinli hoca ile masaya oturacak Koç, sonrasında ise Joachim Löw ile görüşecek. Sarı-Lacivertli Yönetimin iki hocanın projelerine göre hareket edeceği öğrenildi...



    DÖNÜP NELER BAŞARDIĞINIZA BAKIN
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, F.Bahçe derbisi sonrasında oyuncularına , "Geriye dönüp bakın! Neler başardığınızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularına duygusal bir konuşma yaptı. Rakibi karşısında deplasmandaki 24 yıllık galibiyet hasretine bir son vermeye çok yakın olan Trabzonspor'un bu avantajını yitirmesi sonucu soyunma odasında keyifler iyice kaçtı. Bu durumu fark eden teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına seslenerek, "Geriye dönüp bakın! Neler başardığınızı göreceksiniz. Siz de gururlanmalısınız çünkü bunu siz başardınız. Daha gür bir sesle bu yolculuğumuz devam edecek" ifadelerini kullandı. En son 1980-81 sezonunda 22 hafta liderlik koltuğunda bulunarak en uzun seriyi yakalayan Trabzonspor kulüp tarihindeki en uzun ikinci liderlik serisini yakaladı. Fırtına 20 haftadır lider...



    TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
    Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sahaya atılan yabancı maddelerin Bakasetas'ın başına isabet etmesi, Uğurcan başta olmak üzere kulübün tüm değerlerine hakaret edilmesi üzerine harekete geçti. Tespit edilen isimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bordo-Mavili Yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.



        FIRTINA ÇİZGİSİNİ BOZMUYOR
        Trabzon ligin ilk yarısında oynadığı ilk 9 maçta 21 puan topladı. Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk 9 haftasında da aynı puanı elde etmeyi başardı.



        ABDULLAH AVCI DAMGASINI VURDU
        Trabzonspor Abdullah Avcı ile bu sezon muhteşem bir performans sergiledi. 28 haftada 67 puanla liderlik koltuğunda oturuyorlar.



        GAZİANTEP VE HATAY PUANLARI PAYLAŞTI
        4 golün atıldığı maçta Gaziantep FK sahasında Hatayspor ile berabere kaldı. Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçta Gaziantep FK sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Gaziantep maçta 5. dakikada Maxim'in golüyle öne geçerken, Caulker'ın 20'de kendi ağlarını sarsmasıyla Hatay skorda dengeyi sağladı: 1-1. Konuk ekipte 30. dakikada sahne alan El Kaabi takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. 79'da bir kez daha ağları sarsan Maxim, Gaziantep adına eştiliği sağladı: 2-2. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da sonucunu belirlemiş oldu. Hatayspor puanını 43'e yükseltirken, Gaziantep de 37 puana çıkmış oldu.

        MAXİM'DEN DUBLE!
        G.Antep'in Hataysmaçındaki iki golünü da Maxim kaydetti. Ancak bu goller 3 puana yetmedi.



            EL MAESTRO GÖNDERİLDİ
            Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe'de beklenen oldu ve teknik direktör El Maestro ile yollar ayrıldı. İzmir ekibinin Stjepan Tomas ve İrfan Buz'u adaylar arasına eklediği belirtildi.



            DENİZLİ'DEN ALTIN VURUŞ
            1.Lig'de kalma savaşı veren Denizlispor son sırada ye r alan Balıkesir'i deplasmanda Hakan Çinemre'nin golüyle yıktı. Altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Denizlispor deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarıda golsüz biten maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 84. dakikada Hakan Çinemre kaydetti. Bu sonuçla ligde kalma savaşı veren Denizlispor altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve 30 puana yükselerek 16. sıraya çıktı. Son sırada yer alan ve 11 puanda kalan Balıkesirspor'un ise ligde kalma umutları daha da azaldı.

            MOHAMEDMOHAMED İLK 11'EİLK E GERİ DÖNÜYOR
            G.Saray'da Konyaspor maçında yedek kulübesinde maça başlayan Mostafa Mohamed'in Barcelona deplasmanında ilk 11'de olması bekleniyor. Gomis'in ise Barcelona karşısında yedek başlayıp maça ikinci yarıda dahil olacağı belirtiliyor.

            ALANYASPOR SERİYE BAĞLADI
            Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibi bu sonuçla Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Kayseri 34'te Bertolacci ile 1-0 öne geçerken Alanyaspor 41'de Oğuz Aydın ile eşitliği sağladı. 83'te Erencan Yardımcı, konuk ekibe 3 puanı getiren golü Kayserispor ağlarına attı.

            FIFA'DAN FLAŞ RUSYA KARARI!
            FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı verdi. Rusya'daki yabancılar haziran ayına kadar sözleşmelerin askıya alabilecek.

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            Haberler Spor Fenerbahçe teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor! Önce Bielsa son durak ise Löw olacak
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