Fenerbahçe teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor! Önce Bielsa son durak ise Löw olacak





DÖNÜP NELER BAŞARDIĞINIZA BAKIN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, F.Bahçe derbisi sonrasında oyuncularına , "Geriye dönüp bakın! Neler başardığınızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularına duygusal bir konuşma yaptı. Rakibi karşısında deplasmandaki 24 yıllık galibiyet hasretine bir son vermeye çok yakın olan Trabzonspor'un bu avantajını yitirmesi sonucu soyunma odasında keyifler iyice kaçtı. Bu durumu fark eden teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına seslenerek, "Geriye dönüp bakın! Neler başardığınızı göreceksiniz. Siz de gururlanmalısınız çünkü bunu siz başardınız. Daha gür bir sesle bu yolculuğumuz devam edecek" ifadelerini kullandı. En son 1980-81 sezonunda 22 hafta liderlik koltuğunda bulunarak en uzun seriyi yakalayan Trabzonspor kulüp tarihindeki en uzun ikinci liderlik serisini yakaladı. Fırtına 20 haftadır lider...