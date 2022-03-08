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    Burak Elmas'tan Fatih Terim'e sürpriz Barcelona daveti!

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, imzalı bir mektupla Fatih Terim ve eşi Fulya Terim’i Barcelona deplasmanına davet etti. Fatih Terim'in ise davete ne cevap vereceği merak konusu oldu.

    Elmas’tan sürpriz davet

    Fatih Terim'in önceki gün Galatasaraylı üyelerle bir araya geldiği yemekte "Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım..." dediğinin ortaya çıkması üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş bir hamle geldi. Elmas, imzalı bir mektup ile Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i Barcelona ile perşembe günü deplasmanda oynanacak olan Avrupa Ligi maçına davet etti. Elmas mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Fatih hocam, büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barselona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız."

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    Haberler Spor Burak Elmas'tan Fatih Terim'e sürpriz Barcelona daveti!
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