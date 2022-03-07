Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Mounir Chouiar’la yakından ilgileniyor



BONSERVİSİNİ ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Dijon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu Yeni Malatyaspor'da bulunuyor. Ancak ligde kalması çok zor olan Sarı-Siyahlı kulübün mevcut ekonomik durumlar da dikkate alındığında Chouiar'ın bonservisini alması mümkün gözükmüyor.