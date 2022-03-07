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    • Spor
    • 07.03.2022 11:14
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    • 07.03.2022 11:32
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    Nerede o eski Fenerbahçe? Ali Koç'la yüzü gülmüyor! İşte o tablo

    Ali Koç yönetiminde 4 sezonda hiç kupa kazanamayan Fenerbahçe, bu yıl da tüm kulvarlara havlu attı. Sarı-lacivertlilerde kupa kazanamama sendromunun yanı sıra, eskiden başarılı olduğu derbilerde işler tersine döndü. İşte Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemindeki derbi karnesi...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’nin yüzü Ali Koç’la gülmüyor

    Uzun süre 10 kişi oynadığı maçta lider Trabzonspor'la Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Fenerbahçe sergilediği mücadele ile uzun bir aradan sonra taraftarından alkış topladı.



    Ancak ortaya konan performans, Sarı-Lacivertliler'in Ali Koç'un başkanlık dönemindeki derbi karnesinin çok kötü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Özellikle Aziz Yıldırım döneminde Kadıköy'ü yıkılmaz bir kale haline getiren Fenerbahçe ezeli rakiplerine karşı derbilerde kurduğu büyük üstünlük ile dikkatleri çekiyordu. Son 4 sezonda ise bu üstünlükten eser kalmadı.



    Kanarya, Ali Koç'un başkanlık koltuğunda oturduğu 4 yıla yakın sürede Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında 22 kez maça çıktı. Ancak Fener bu karşılaşmalardan sadece 4 galibiyet çıkarabildi. 1,04'lük galibiyet yüzdesi yakalayabilen Sarı-Lacivertliler buna karşın ezeli rakipleri karşısında 7 mağlubiyet yaşadı. Ali Koç dönemindeki 11 derbi ise berabere sonuçlandı.



        Fenerbahçe son 4 sezondaki 22 derbide yalnızca 28 gol atabilirken, kalesinde ise 32 gol gördü. Sarı-Lacivertliler, Trabzonpor'a karşı oynadığı 8 maçta 2 kez kazanabilirken, 3 yenilgi ve 3 beraberlik yaşadı. Beşiktaş önünde son 4 sezonda 7 derbiye çıkan Kanarya 1 galibiyet alabilirken, sahadan 4 kez beraberlik, 2 kez de mağlubiyetle ayrıldı.



        Fener özellikle Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray karşı kurduğu büyük derbi üstünlüğünü de Ali Koç döneminde kaybetti. Sarı-Kırmızılılar'la 7 kez karşılaşan Kanarya, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşarken, tek galibiyetini bu sezon Nef Stadı'nda alabildi.



        İşte Fenerbahçe'nin Ali Koç'un başkanlık döneminde aldığı derbi skorları:

        2018-2019
        Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
        Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
        Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1
        Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3
        Galatasaray-Fenerbahçe: 2-2
        Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1

            2019-2020
            Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
            Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
            Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1
            Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0
            Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
            Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

            2020-2021
            Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-1
            Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1
            Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4
            Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
            Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
            Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1

            2021-2022
            Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1
            Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
            Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2
            Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1

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