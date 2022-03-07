Nerede o eski Fenerbahçe? Ali Koç'la yüzü gülmüyor! İşte o tablo





Kanarya, Ali Koç'un başkanlık koltuğunda oturduğu 4 yıla yakın sürede Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında 22 kez maça çıktı. Ancak Fener bu karşılaşmalardan sadece 4 galibiyet çıkarabildi. 1,04'lük galibiyet yüzdesi yakalayabilen Sarı-Lacivertliler buna karşın ezeli rakipleri karşısında 7 mağlubiyet yaşadı. Ali Koç dönemindeki 11 derbi ise berabere sonuçlandı.