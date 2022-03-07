Nerede o eski Fenerbahçe? Ali Koç'la yüzü gülmüyor! İşte o tablo

Uzun süre 10 kişi oynadığı maçta lider Trabzonspor'la Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Fenerbahçe sergilediği mücadele ile uzun bir aradan sonra taraftarından alkış topladı.
Ancak ortaya konan performans, Sarı-Lacivertliler'in Ali Koç'un başkanlık dönemindeki derbi karnesinin çok kötü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Özellikle Aziz Yıldırım döneminde Kadıköy'ü yıkılmaz bir kale haline getiren Fenerbahçe ezeli rakiplerine karşı derbilerde kurduğu büyük üstünlük ile dikkatleri çekiyordu. Son 4 sezonda ise bu üstünlükten eser kalmadı.
Kanarya, Ali Koç'un başkanlık koltuğunda oturduğu 4 yıla yakın sürede Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında 22 kez maça çıktı. Ancak Fener bu karşılaşmalardan sadece 4 galibiyet çıkarabildi. 1,04'lük galibiyet yüzdesi yakalayabilen Sarı-Lacivertliler buna karşın ezeli rakipleri karşısında 7 mağlubiyet yaşadı. Ali Koç dönemindeki 11 derbi ise berabere sonuçlandı.