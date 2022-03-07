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    • Spor
    • 07.03.2022 11:31
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    • 07.03.2022 11:31
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    Galatasaray'da Domenec Torrent'ten tarihe geçen performans

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent, 8 maçlık performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray Torrent yönetiminde toplamda 8 puan toplayabilirken, bu performans tarihe geçti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent’ten tarihe geçen performans

    Galatasaray'da olaylı bir şekilde yolların ayrıldığı Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



    Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 8 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan İspanyol hoca sadece 2 galibiyet görebildi. Maç başına 1 puan ortalaması tutturabilen Torrent bu performansını sezon sonuna kadar sürdürürse Galatasaray tarihine geçecek...



    Çünkü tecrübeli hoca Sarı-Kırmızılı takımın başında 1 dönemde en az 5 maça çıkan teknik direktörler dikkate alındığında şu anda tarihin en kötüsü durumunda.



        1 puan ortalaması bulunan Torrent'in ardından ikinci sırada Cesare Prandelli yer alıyor. 2014-2015 sezonunda 16 maçta görev yapan İtalyan hoca 1,25 puan ortalamasında kalmıştı.



        Listenin üçüncü sırasında ise Bülent Ünder var. Ünder 2011-2012 sezonunda geçici olarak Galatasaray'da görev alırken 8 maçtaki puan ortalaması 1,63 olmuştu.



        1989-1990 sezonunda Sarı-Kırmızılı takımı çalıştıran Siege Held 37 maçta 1,73 puan ortalaması yakalayabilmişti. 2009-2010 sezonunda geçici olarak görev yapan Bülent Korkmaz'ın 16 maçtaki puan ortalaması ise 1,75 olmuştu.

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