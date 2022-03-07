Galatasaray'da Domenec Torrent'ten tarihe geçen performans

Galatasaray'da olaylı bir şekilde yolların ayrıldığı Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 8 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan İspanyol hoca sadece 2 galibiyet görebildi. Maç başına 1 puan ortalaması tutturabilen Torrent bu performansını sezon sonuna kadar sürdürürse Galatasaray tarihine geçecek...
Çünkü tecrübeli hoca Sarı-Kırmızılı takımın başında 1 dönemde en az 5 maça çıkan teknik direktörler dikkate alındığında şu anda tarihin en kötüsü durumunda.