Beşiktaş yönetimi Al Nassr’dan kopma noktasına gelen Talisca için düğmeye basıyor | Transfer haberleri

Beşiktaş taraftarının gönlünde ayrı bir yeri olan Brezilyalı yıldız oyuncu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Anderson Talisca, Al-Nassr'ın Al-Ittihad'a yenildiği maçın ardından çılgına döndü. 2-1 kaybedilen karşılaşma sonrası Anderson Talisca ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
İLİŞKİLER KOPMA NOKTASINDA
Al Nassr'dan kopma noktasına gelen Talisca'nın durumu Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırdı.
2016-2017 sezonunda Benfica'dan 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, Beşiktaş'taki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamış ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.