Beşiktaş yönetimi Al Nassr’dan kopma noktasına gelen Talisca için düğmeye basıyor | Transfer haberleri

Beşiktaş taraftarının gönlünde ayrı bir yeri olan Brezilyalı yıldız oyuncu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Anderson Talisca, Al-Nassr'ın Al-Ittihad'a yenildiği maçın ardından çılgına döndü. 2-1 kaybedilen karşılaşma sonrası Anderson Talisca ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.