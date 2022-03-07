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    • Spor
    • 07.03.2022 11:10
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    • 07.03.2022 11:21
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    Beşiktaş yönetimi Al Nassr’dan kopma noktasına gelen Talisca için düğmeye basıyor | Transfer haberleri

    Al Nassr’dan kopma noktasına gelen Talisca’nın durumu Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırdı. Beşiktaş Yönetimi’nin gelişmeleri yakından takip ettiği, Siyah-Beyazlı taraftarları unutamadığını her fırsatta dile getiren Sambacı yıldız ile temasların başlayacağı belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ta Talisca heyecanı

    Beşiktaş taraftarının gönlünde ayrı bir yeri olan Brezilyalı yıldız oyuncu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

    Anderson Talisca, Al-Nassr'ın Al-Ittihad'a yenildiği maçın ardından çılgına döndü. 2-1 kaybedilen karşılaşma sonrası Anderson Talisca ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

    İLİŞKİLER KOPMA NOKTASINDA
    Al Nassr'dan kopma noktasına gelen Talisca'nın durumu Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırdı.

    2016-2017 sezonunda Benfica'dan 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, Beşiktaş'taki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamış ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

        2017-2018 sezonunun sona ermesinden sonra Çin'in yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu, Guangzhou formasını giydiği ilk sezonda 18 maçta 16, ikinci sezon ise 18 maçta 10 gol kaydetti. 2021 yılında ise Al-Nassr'a 8 milyon Euro bedelle transfer oldu.

        Suudi kulübünde Vincent Aboubakar ile başarılı maçlar çıkaran Talisca, bu sezon 23 maçta 15 gole imza attı.

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        Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmeleri yakından takip ettiği, Siyah-Beyazlı taraftarları unutamadığını her fırsatta dile getiren Sambacı yıldız ile temasların başlayacağı belirtildi.
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