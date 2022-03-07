İsmail Kartal'ın sözleri sonrası gerçek ortaya çıktı! Corneilus, Bakasetas ve Visca 12.4 milyon Euro İrfan Can 11 milyon Euro

İsmail Kartal, "Abdullah Avcı'yı tebrik etmek lazım. Geldiği günden beri kendisinin ve Trabzonspor'u yükselişi var. Ancak şunu unutmayalım, en çok ve en pahalı transferleri yapan Trabzonspor. Biz transfer yapamadık. Edin Visca'yı aldılar, Visca'yı kim istemez" dedi.