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    • Spor
    • 07.03.2022 12:01
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    • 07.03.2022 12:01
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    İsmail Kartal'ın sözleri sonrası gerçek ortaya çıktı! Corneilus, Bakasetas ve Visca 12.4 milyon Euro İrfan Can 11 milyon Euro

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Karşılaşma sonrası İsmail Kartal'ın, "Şunu unutmayalım, en çok ve en pahalı transferleri yapan Trabzonspor." açıklaması gündem olurken Trabzonspor'un Cornelius, Bakasetas ve Visca'ya toplamda 12.4 milyon Euro bonservis bedeli ödediği, Fenerbahçe'nin ise yalnızca İrfan Can Kahveci'yi 11 milyon Euro’ya transfer ettiği ortaya çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Durum bildiğin gibi değil hocam!

    Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev derbi futbolseverlerin gözünün pasını sildi. Futbolseverler 90 dakikadan büyük keyif aldı. Derbiden sonra konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor'u överken çarpıcı ifadeler kullandı.

    İsmail Kartal, "Abdullah Avcı'yı tebrik etmek lazım. Geldiği günden beri kendisinin ve Trabzonspor'u yükselişi var. Ancak şunu unutmayalım, en çok ve en pahalı transferleri yapan Trabzonspor. Biz transfer yapamadık. Edin Visca'yı aldılar, Visca'yı kim istemez" dedi.

    PEKİ GERÇEK NEYDİ?
    Bordo-Mavililer bu sezon şampiyonluk yarışında büyük payı olan Andreas Cornelius, Anastasios Bakasetas ve Edin Visca 3'lüsüne toplamda 12.4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

    Derbinin 17. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılan İrfan Can Kahveci ise Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 11 milyon Euro'ya transfer oldu.

        Cornelius, Süper Lig'de 27 maçta 12 gol ve 3 asist üretti. Bakasetas, 25 karşılaşmada görev alırken 8 gol ve 4 asiste imza attı. Edin Visca Trabzospor formasıyla 8 maçta 5 gol attı.

        Fenerbahçe'nin yıldız İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de 16 mücadelede görev aldı. 2 gol ve 4 asist yaptı.

        Fenerbahçe bu sezon 16.8 milyon Euro'luk bonservis harcaması yaparken, Trabzonspor ise 14.4 milyon Euro'luk harcama yaptı.

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        Haberler Spor İsmail Kartal'ın sözleri sonrası gerçek ortaya çıktı! Corneilus, Bakasetas ve Visca 12.4 milyon Euro İrfan Can 11 milyon Euro
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