İsmail Kartal'ın sözleri sonrası gerçek ortaya çıktı! Corneilus, Bakasetas ve Visca 12.4 milyon Euro İrfan Can 11 milyon Euro

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev derbi futbolseverlerin gözünün pasını sildi. Futbolseverler 90 dakikadan büyük keyif aldı. Derbiden sonra konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor'u överken çarpıcı ifadeler kullandı.
İsmail Kartal, "Abdullah Avcı'yı tebrik etmek lazım. Geldiği günden beri kendisinin ve Trabzonspor'u yükselişi var. Ancak şunu unutmayalım, en çok ve en pahalı transferleri yapan Trabzonspor. Biz transfer yapamadık. Edin Visca'yı aldılar, Visca'yı kim istemez" dedi.
PEKİ GERÇEK NEYDİ?
Bordo-Mavililer bu sezon şampiyonluk yarışında büyük payı olan Andreas Cornelius, Anastasios Bakasetas ve Edin Visca 3'lüsüne toplamda 12.4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Derbinin 17. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılan İrfan Can Kahveci ise Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 11 milyon Euro'ya transfer oldu.