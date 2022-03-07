Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisin Konyaspor deplasmanında biten Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu'nda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
10 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Nou Camp'ta oynanacak mücadele EXXEN'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Sacha Boey 11'de...
UEFA Avrupa Ligi kadrosunda bulunmayan Omar Elabdellaoui bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray'da sağ bek mevkisinde İspanyol teknik adam Domenec Torrent Sacha Boey'e şans verecek. Uzun süre sahalardan uzak kalan Boey son Konyaspor maçında 11'de başlamış ancak kötü performansı sonrası yerini Omar Elabdellaoui'ye bırakmıştı.