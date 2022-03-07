Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede 3 yeni transfer var!

DeAndre Yedlin, Christian Luyindama'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Mbaye Diagne kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin yerine kaleci Inaki Pena, orta saha Erick Pulgar ve forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis UEFA kadrosuna yazıldı. Takımla çalışmalara başlayan Omar Elabdellaoui ise UEFA kadrosunda yok.