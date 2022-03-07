Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.03.2022 12:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2022 12:33
    ABONE OL

    Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Barcelona ve Galatasaray maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray, Barcelona ile eşleşti. Sarı Kırmızılı takım Barcelona ile Nou Camp'ta karşı karşıya gelecek. Torrent'in öğrencileri ilk maçta avantajlı skoru alabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

    Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisin Konyaspor deplasmanında biten Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu'nda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    10 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Nou Camp'ta oynanacak mücadele EXXEN'den canlı olarak ekranlara gelecek.

    Sacha Boey 11'de...

    UEFA Avrupa Ligi kadrosunda bulunmayan Omar Elabdellaoui bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray'da sağ bek mevkisinde İspanyol teknik adam Domenec Torrent Sacha Boey'e şans verecek. Uzun süre sahalardan uzak kalan Boey son Konyaspor maçında 11'de başlamış ancak kötü performansı sonrası yerini Omar Elabdellaoui'ye bırakmıştı.

        Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede 3 yeni transfer var!

        DeAndre Yedlin, Christian Luyindama'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Mbaye Diagne kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin yerine kaleci Inaki Pena, orta saha Erick Pulgar ve forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis UEFA kadrosuna yazıldı. Takımla çalışmalara başlayan Omar Elabdellaoui ise UEFA kadrosunda yok.

        Barcelona oldukça formda!

        Xavi sonrası büyük değişim yaşayan Barcelona La Liga'da 11 maçtır yenilmiyor. Katalan ekibi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi deplasmanda 4-1 yenerek Galatasaray'ın rakibi olmuştu. Xavi'nin öğrencileri ayrıca son 2 ayda Atletico Madrid, Valencia ve Athletic Bilbao gibi güçlü takımlar karşısında 4 gollü galibiyetler aldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Miçotakis Türkiye’ye geliyor
        Haberler Spor Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
            SON DAKİKA