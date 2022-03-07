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    • Spor
    • 07.03.2022 13:49
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    • 07.03.2022 13:49
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    Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde önemli görev! Manchester City- Sporting karşılaşmasında düdük çalacak

    FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Portekiz'in Sporting CP takımları arasında 9 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci müsabakasını yönetecek.

    DHA
    Meler’e Devlet Ligi’nde önemli görev

    FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Portekiz'in Sporting CP takımları arasında 9 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci müsabakasını yönetecek.


    İngiltere'nin Manchester Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen AVAR, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Valeri ise VAR olarak görev yapacak.

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