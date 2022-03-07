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    • Spor
    • 07.03.2022 13:47
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    • 07.03.2022 13:49
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    Futbol asla sadece futbol değildir! Kanser tedavisinde ziyaret ettiği Christopher Hegardt futbolcu oldu! Sacha Kljestan ile karşılıklı top koşturdu

    Dünyanın en çok izlenen spor dalı olan futbol ile ilgili şimdiye kadar bir çok hikaye yazıldı… Bunlardan en dramatik ve duygusal olanlarından biri ise ABD’de gerçekleşti… Los Angeles Galaxy forması giyen Sacha Kljestan 12 yıl önce kanser tedavisi gören Christopher Hegardt’ı ziyaret edip forma hediye etti. Christopher Hegardt, futbolcu oldu ve dün Sacha Kljestan ile rakip oldu. Maçtan sonra ise formalarını değiştirdiler.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kanser hastası çocuk rakibi oldu

    Dünyanın en çok izlenen spor dalı olan futbol ile ilgili şimdiye kadar bir çok hikaye yazıldı… Bunlardan en dramatik ve duygusal olanlarından biri ise ABD'de gerçekleşti…

    ABD Ligi MLS'te Los Angeles Galaxy forması giyen 36 yaşındaki futbolcu Sacha Kljestan, bundan tam 12 yıl önce kanser tedavisi gören minik futbolsever Christopher Hegardt'ı evinde ziyaret edip formasını hediye etti.

    Christopher Hegradt yıllar sonra kanseri yendi… 12 sene sonra çok sevdiği yeşil sahalara adım attı ve futbolcu oldu. Geçtiğimiz akşam da Sacha Kljestan ile rakip oldu. Maçtan sonra da formalarını değiştirdiler.

    Los Angeles Galaxy deplasmanda Charlotte'u 1-0 yendi. Sacha Kljestan maça 53. dakikada dahil oldu. Charlotte'un genç oyuncusu Christopher Hegardt ise 87'de oyuna girdi…

    Los Angeles forması giyen Sacha Kljestan maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Benim için çok zor bir andı. Onu sahada görmem ve sağlıklı olduğunu bilmem harika bir duygu. O gün ona verdiğim forma yüzde 1 umut olduysa, gülümsettiyse ne mutlu bana…" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Spor Futbol asla sadece futbol değildir! Kanser tedavisinde ziyaret ettiği Christopher Hegardt futbolcu oldu! Sacha Kljestan ile karşılıklı top koşturdu
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