Beşiktaş - Başakşehir | CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCUNUN CEZA SINIRI VAR

Siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un forma giyme şansı bulunmazken, diğer dört futbolcu ise Medipol Başakşehir önünde sarı kart görmeleri halinde 29. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra, Miralem Pjanic ve Josef de Souza'nın da tedavileri devam ediyor.

Sivasspor maçının ısınması sırasında sakatlık geçiren ve son anda kadrodan çıkarılan Domagoj Vida'nın ise karşılaşmada görev yapması bekleniyor.