Beşiktaş - Başakşehir | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi.
Yaptığı 27 maçta 46 puan toplayan Medipol Başakşehir ise 3. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Başakşehir maçı, 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.