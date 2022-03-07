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    • Spor
    • 07.03.2022 18:27
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    • 07.03.2022 18:32
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    Beşiktaş - Başakşehir | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Mutlak hedefin 3 puan olduğu kritik maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Başakşehir | CANLI ANLATIM

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

    Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

    Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi.

    Yaptığı 27 maçta 46 puan toplayan Medipol Başakşehir ise 3. sırada yer alıyor.

    BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
    Beşiktaş - Başakşehir maçı, 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.

        Hakem Erkan Özdamar tarafından yönetilecek maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Bahtiyar Birinci yaparken, Melis Özçiğdem dördüncü hakem olacak.

        BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
        BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, UMUT, ATIBA, NECIP, GHEZZAL, TEIXEIRA, LARIN, GÜVEN

        BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, HASAN ALİ, DUARTE, EPUREANU, CAIÇARA, BERKAY, SERDAR, PIZZI, TOLGA, TREZEGUET, OKAKA

        BEŞİKTAŞ EVİNDE GÜLEN TARAF
        Siyah-beyazlı ekip, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Dolmabahçe'de Trabzonspor ve Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor'la ise berabere kaldı.

        Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son lig müsabakasında Altay'ı 1-0 yenmişti.

            BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCUNUN CEZA SINIRI VAR
            Siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

            Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un forma giyme şansı bulunmazken, diğer dört futbolcu ise Medipol Başakşehir önünde sarı kart görmeleri halinde 29. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

            Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra, Miralem Pjanic ve Josef de Souza'nın da tedavileri devam ediyor.

            Sivasspor maçının ısınması sırasında sakatlık geçiren ve son anda kadrodan çıkarılan Domagoj Vida'nın ise karşılaşmada görev yapması bekleniyor.

            Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

            Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise ceza sınırında bulunuyor.

            BAŞAKŞEHİR 9 KEZ MAĞLUP ETTİ
            Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek.

            Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 30 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı.

            İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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