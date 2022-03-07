Luiz Gustavo ve Filip Novak'tan haber var! Fenerbahçe'de 'Alanyaspor' hazırlıkları





Diğer futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı aktarıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.