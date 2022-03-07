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    • Spor
    • 07.03.2022 19:14
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    • 07.03.2022 19:30
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    Luiz Gustavo ve Filip Novak'tan haber var! Fenerbahçe'de 'Alanyaspor' hazırlıkları

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Luiz Gustavo ve Filip Novak da idmanda yer aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Luiz Gustavo ve Filip Novak’tan haber var!

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.



    Diğer futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı aktarıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.



    Uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedavilerine devam edildiği bildirildi.
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        Haberler Spor Luiz Gustavo ve Filip Novak'tan haber var! Fenerbahçe'de 'Alanyaspor' hazırlıkları
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