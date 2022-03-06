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    Üst üste iki galibiyetle havaya giren aslan, Konya'da stop etti

    İlk 20 dakikada Ahmed Hassan ve Rahmanovic’in gollerine engel olamayan Galatasaray kalan bölümde doğru düzgün pozisyona bile giremedi. Sarı-Kırmızılılar zorlu fikstür öncesinde düşme hattından kopma fırsatını da tepti.

    Mehter takımı

    Son iki haftada aldığı galibiyetlerle moral bulan Galatasaray zorlu Konya- spor deplasmanında 2-0 kaybetti. 8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında arka direkteki Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



    ÖNCE DİREĞE SONRA AĞLARA
    20. dakikada fark ikiye çıktı. Adil'in etkili kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Rahmanovic kafayla ağlara sarstı: 2-0.



    SEHİC KÖŞEDEN ÇIKARDI
    47'de Galatasaray ilk kez pozisyon buldu. Ama Emre Kılınç'ın şutunu Sehic köşeden çıkardı. 49'da Ahmed Hassan'ın şutunu Pena çok iyi kurtardı.



        ÇABALAR GOLÜ GETİRMEDİ
        73'te Berkan'ın kafa vuruşunu Sehic son anda kornere çeldi. 83'te Morutan'ın vuruşunda da Sehic gole izin vermedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Konya 3 puanın sahibi oldu.



        CİMBOM MAÇI KAFADAN KAYBETTİ!
        Konyaspor deplasmanında sahadan boynu bükük ayrılan Galatasaray 2017'den bu yana bir ilki yaşadı... Karşılaşmanın ilk yarısında Ahmed Hassan ve Rahmanovic'in kafa golleriyle 2-0 geriye düşen Sarı-Kırmızılılar, 5 yıl sonra ilk kez bir maçta iki kafa golü birden yedi. Cimbom bunu son olarak Aralık 2017'de oynanan Yeni Malatyaspor maçında yaşamıştı. Galatasaray o tarihten bu yana geçen sürede 68 maça çıkarken sadece 2 kafa golüne izin vermişti.



        İSTANBUL'UN BELALISI OLDULAR
        Sezonun en flaş takımlarından biri olan Konyaspor sahasında İstanbul takımlarına karşı büyük üstünlüğünü sürdürüyor. Yeşil-Beyazlılar taraftarı önünde İstanbul temsilcilerine karşı oyhadığı son 13 lig maçının 10'unu kazanırken sarece 2 mağlubiyet yaşadı. Konyaspor bu karşılaşmalarda tam 30 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.



            PULGAR FİYASKOSU
            Şilili yıldız, Konya'da da çok kötü oynadı. Tarafta-r lar, "Assunçao bile daha iyiydi" yorumlarını yaptı. Devre arasında çok büyük umutlarla Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görev yapan Şilili futbolcu hiçbir varlık gösteremedi. 59 dakika sahada kalan ve tam 9 top kaybı yapan Pulgar'ın bu performansı sosyal medyada da gündeme oturdu. Taraftarlar, "Assunçao bile Pulgar'dan iyiydi" ifadesini kullandı.



            BOEY YİNE TEL TEL DÖKÜLDÜ
            Sakatlık sonrası bir türlü bekleneni veremeyen Sacha Boey dün de çok kötüydü. Fransız yıldız adeta tel tel döküldü.



            MUSLERA 83 GÜN SONRA
            G.Saray'da uzun süreli sakatlığını atlatan kaptan Muslera, Konyaspor maçıyla 83 günlük aranın ardından maç kadrosunda yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktör Domenec Torrent, Muslera'ya kulübede yer verdi.



                NE BULDUYSAK O!
                Konya yenilgisi sonrası konuşan G.Saray'ın hocası Torrent , eleştirilere "Bu kadroyu ben yapmadım, bu kadro bana k-al mış olan bir kadro. Ne bulduysak o" ifadeleriyle yanıt verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Konyaspor mağlubiyeti sonrası karşılaşmayı yorumladı. Erken yedikleri iki golle maçı kaybettiklerini söyleyen Torrent, "İlk 20 dakikada maçı kaybettik. İlk 20 dakikada iki gol yediğimiz için değil, yapmamız gereken hiçbir şeyi anlamamış gibi hareket ettiğimiz için hayal kırıklığına uğradım. İkinci yarıda ilk yarıdan çok daha iyi oynadık. Ancak 19 dakika içinde 2 gol yemek, biraz zor. Bu tarz takımlara karşı, ilk dakikalarda çok daha konsantre şekilde sahaya çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Torrent oyunla ilgili eleştiriler üzerine ise, "Bu kadroyu ben yapmadım, bu kadro bana kalmış olan bir kadro. Ben bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o." ifadeleriyle kendisini savundu. Kadroda yer almayan isimler için ise Katalan hoca, "Her hafta bana aynı soru geliyor, 'Neden bu oyuncuları oynattınız, neden bunları oynatmadınız' diye. Çünkü 5 fazla oyuncumuz var." dedi. Torrent, Barcelona maçı için ise, "Barcelona maçına 'Kaybedeceğiz' diye çıkmayız. Yarından itibaren bu maça hazırlanacağız" yorumunu yaptı.



                TARAFTARDAN TORRENT'E TEPKİ
                Galatasaray taraftarı Domenec Torrent'i 2. yarıya değişiklik yapmadan başlaması sebebiyle eleştirdi. İspanyol hocanın kadro tercihleri de taraftarın tepkisini çekti.

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                Haberler Spor Üst üste iki galibiyetle havaya giren aslan, Konya'da stop etti
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