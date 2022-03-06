Üst üste iki galibiyetle havaya giren aslan, Konya'da stop etti





NE BULDUYSAK O!

Konya yenilgisi sonrası konuşan G.Saray'ın hocası Torrent , eleştirilere "Bu kadroyu ben yapmadım, bu kadro bana k-al mış olan bir kadro. Ne bulduysak o" ifadeleriyle yanıt verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Konyaspor mağlubiyeti sonrası karşılaşmayı yorumladı. Erken yedikleri iki golle maçı kaybettiklerini söyleyen Torrent, "İlk 20 dakikada maçı kaybettik. İlk 20 dakikada iki gol yediğimiz için değil, yapmamız gereken hiçbir şeyi anlamamış gibi hareket ettiğimiz için hayal kırıklığına uğradım. İkinci yarıda ilk yarıdan çok daha iyi oynadık. Ancak 19 dakika içinde 2 gol yemek, biraz zor. Bu tarz takımlara karşı, ilk dakikalarda çok daha konsantre şekilde sahaya çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Torrent oyunla ilgili eleştiriler üzerine ise, "Bu kadroyu ben yapmadım, bu kadro bana kalmış olan bir kadro. Ben bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o." ifadeleriyle kendisini savundu. Kadroda yer almayan isimler için ise Katalan hoca, "Her hafta bana aynı soru geliyor, 'Neden bu oyuncuları oynattınız, neden bunları oynatmadınız' diye. Çünkü 5 fazla oyuncumuz var." dedi. Torrent, Barcelona maçı için ise, "Barcelona maçına 'Kaybedeceğiz' diye çıkmayız. Yarından itibaren bu maça hazırlanacağız" yorumunu yaptı.