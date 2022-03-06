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    Trabzonspor Kadıköy'deki derbide sonuca iki yıldızı ile gitmeyi planlıyor

    Bordo-Mavililer, soldan Nwakaeme, sağdan ise Visca ile Fenerbahçe savunmasını zorlayacak. Osayi ve Szalai’nin üzerinden pozisyon üretmeye çalışacak...

    Kanatlardan avlayacak!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinin oyun şablonunu oyuncularına ezberletti. Tecrübeli teknik adam, derbide iki kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile pozisyonlar bulmayı planlıyor. Fenerbahçe'de savunmanın sağında Osayi, solunda ise Szalai forma giyecek... Abdullah Avcı gerçek mevkileri bek olmayan iki oyuncuyu ayrıntısına kadar analiz etti. Buna göre de oyun planını belirledi... Trabzonspor iki kanattan Cornelius'u besleyecek ve derbide skor bulmayaca çalışacak. Abdullah hoca zorlu maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Daha iyi olduğumuzu gösterme zamanı. Bu maçı alalım ve taraftarımıza bir bayram daha yaşatalım... Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Daha bir şey elde etmedik. Mücadelemiz zaferi kazanana kadar aynı yoğunlukta devam etmeli" ifadelerini kullandı.



    COŞKULU KARŞILAMA
    Trabzonspor dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonrası özel uçakla İstanbul'a gelen Bordo-Mavili kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.



    AHMETCAN 11'DE BAŞLIYOR
    Karadeniz Fırtınası'nda F.Bahçe maçında stoperde Denswil'in yanında kimin oynayacağı merak ediliyor. Bordo- Mavililer'de Ahmetcan Kaplan ve Hüseyin Türkmen arasındaki forma rekabeti yaşanıyor. Alınan son bilgilere göre Ahmetcan Kaplan'ın derbide 11 başlayacağı öğrenildi.



        Açık ara liderlik koltuğunda oturan Fırtına son yıllarda ilk kez bir Fenerbahçe maçına bu kadar rahat çıkıyor. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesinde özgüveni oldukça yüksek... Uzun yıllar sonra ilk kez bir Fenerbahçe maçına sakin ve rahat çıkacak... Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Bordo-Mavililer, bu avantajı kullanmak istiyor. Ayrıca yıldızlarının Fenerbahçeli futbolculara göre daha formda olması da Trabzonspor'un daha rahat ve özgüvenli olmasını sağlıyor. Özellikle hücumdaki Nwakaeme, Visca ve Cornelius çok formda... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon İstanbul'da oynadığı maçların tamamını kazandı... Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Galatasaray'ı deviren Fırtına, yeni bir zafer daha kazanmak istiyor.



        BASKI HİSSETMEYECEK!
        Trabzonspor'da iç sahadaki seyirci avantajını çok iyi kullanan teknik ekip, Kadıköy'de oluşması muhtemel taraftar baskısı üzerine oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi. İlk 11'de oynayacak oyuncularının çok tecrübeli isimler ağırlıklı oluşu ve geçmişte bu tür maçları çok fazla sayıda oynamasını avantaja çevirecek olan Avcı, genç oyunculara da bu isimlerin yardımcı olmasını sağlayacak.

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