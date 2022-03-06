Trabzonspor Kadıköy'deki derbide sonuca iki yıldızı ile gitmeyi planlıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinin oyun şablonunu oyuncularına ezberletti. Tecrübeli teknik adam, derbide iki kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile pozisyonlar bulmayı planlıyor. Fenerbahçe'de savunmanın sağında Osayi, solunda ise Szalai forma giyecek... Abdullah Avcı gerçek mevkileri bek olmayan iki oyuncuyu ayrıntısına kadar analiz etti. Buna göre de oyun planını belirledi... Trabzonspor iki kanattan Cornelius'u besleyecek ve derbide skor bulmayaca çalışacak. Abdullah hoca zorlu maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Daha iyi olduğumuzu gösterme zamanı. Bu maçı alalım ve taraftarımıza bir bayram daha yaşatalım... Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Daha bir şey elde etmedik. Mücadelemiz zaferi kazanana kadar aynı yoğunlukta devam etmeli" ifadelerini kullandı.