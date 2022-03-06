FB TS derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Trabzonspor derbisi saat kaçta? İlk 11'ler açıklandı mı?

Süper Lig'in 28. haftası kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe Trabzon derbisi ekranlara gelecek. Heyecanlı karşılaşma Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar derbinin yayın saati ve yayın kanalı hakkında detayları merak edip araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB TS derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik mücadeleye dair merak edilenler!
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor maçı 6 Mart 2022 Pazar (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği Fenerbahçe Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Trabzonspor, bu akşam oynanacak derbi öncesi son taktik antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptı. Bordo-Mavili oyuncuların yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı'nın idmandaki neşeli görüntüsü dikkat çekti. Antrenmanda futbolcular sürekli birbirleriyle şakalaşırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Dorukhan ve Hamsik çalışmada yer almazken, İsmail Köybaşı da izolasyon sürecinde olduğu için son provaya katılmadı. Hastalığı geçen Erce ise idmana çıktı ve kadroya dahil edildi.