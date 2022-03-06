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    • Spor
    • 06.03.2022 13:56
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    • 06.03.2022 18:00
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    FB TS derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Trabzonspor derbisi saat kaçta? İlk 11'ler açıklandı mı?

    Süper Lig'de bugün Kadıköy dev bir düelloya sahne olacak. Bir tarafta lig ikinciliği hedefiyle saldıracak olan ev sahibi Kanarya, diğer yanda açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor. Sarı-lacivertliler maça bir hayli morali geliyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB TS derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik mücadeleye dair merak edilenler!

    takvim.com.tr
    FB TS derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Süper Lig'in 28. haftası kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe Trabzon derbisi ekranlara gelecek. Heyecanlı karşılaşma Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar derbinin yayın saati ve yayın kanalı hakkında detayları merak edip araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB TS derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik mücadeleye dair merak edilenler!

    FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

    Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor maçı 6 Mart 2022 Pazar (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

    FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği Fenerbahçe Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

    Trabzonspor, bu akşam oynanacak derbi öncesi son taktik antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptı. Bordo-Mavili oyuncuların yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı'nın idmandaki neşeli görüntüsü dikkat çekti. Antrenmanda futbolcular sürekli birbirleriyle şakalaşırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Dorukhan ve Hamsik çalışmada yer almazken, İsmail Köybaşı da izolasyon sürecinde olduğu için son provaya katılmadı. Hastalığı geçen Erce ise idmana çıktı ve kadroya dahil edildi.

        Marek Hamsik İstanbul'a gitti

        İstanbul'a giden 23 kişilik deplasman kafilesinde Marek Hamsik de yer aldı. Sakatlığı tam olarak geçmediği için Fenerbahçe karşısında riske edilmeyecek olan Slovak yıldız, arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbolcu, bu davranışıyla yine alkış toplarken, maç öncesi takımın en önemli enerji ve motivasyon kaynaklarından biri olacak.

        Büyük maç karnesi

        Bu sezon ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 'ı üst üste 3 maçta da yenen Abdullah Avcı, Trabzonspor tarihinde yine bir ilk başarabilir ve ilk kez 3 büyüklere karşı üst üste 4 maçlık galibiyet serisine ulaşabilir. Bordo-Mavililer, Avcı yönetiminde geçen sezondan bu yana çıktığı 8 derbinin sadece 2'sini kaybetti, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
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        Haberler Spor FB TS derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Trabzonspor derbisi saat kaçta? İlk 11'ler açıklandı mı?
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