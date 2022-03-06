Fenerbahçe, Trabzonspor derbisi öncesinde kenetlendi

Bu sezon tüm kulvarlarda havlu atan Fenerbahçe, Trabzonspor derbisi öncesinde seferberlik ilan etti. Fenerbahçe camiası galibiyet için kenetlenmiş durumda. Gelen son bilgilere göre derbi maçın tüm biletleri satılmış durumda. Kadıköy, bugün uzun bir aranın ardından full çekecek. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da toplam 10 milyon TL galibiyet pirimi belirledi. Sarı- Lacivertli taraftarlar ise sanal alemde seferberlik ilan etmiş durumda. Mesajlarda "Trabzon maçında yönetimi ve futbolcuları protesto etmeyelim. Sabırlı olalım. Takıma derbi zaferi için fırsat tanıyalım" şeklinde yorumlar yapılıyor. Yine yorumlarda "Takım 3 maçtır iyi futbol oynamasa da kazanıyor. Kazanma alışkanlığı her şeyden önemli. Şampiyonlar Ligi'nde en azından ön eleme oynamamız için Süper Ligi 2. sırada bitirmek zorundayız" yorumlarına yer verildi Şimdi kavga zamanı değil" yorumlarına da yer verildi.



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