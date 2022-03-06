Fenerbahçe lider Trabzonspor'u evinde konuk edecek!

Süper Lig'in 28. haftası bugün dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor bu gece saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacaklar. beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Şampiyonluk yarışında büyük bir avantaja sahip olan Trabzonspor zirvedeki yerini perçinlemek ve şampiyonluğa gün saymak için kazanmayı hedeflerken, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılmayı hedefleyen ve bu yüzden ligde 2. sıraya göz diken F.Bahçe de mutlak 3 puanı hedefliyor. F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan Valencia, Novak, Ferdi ve Gustavo forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise sezonu kapatan Hugo, Dorukhan ve Hamsik oynamayacak.
FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
Fenerbahçe, dün yaptığı antrenman ile Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman taktik ağırlıklı geçti. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Ferdi takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanın ardından futbolcular tesislerde kampa girdi.
ENDİŞELİYİZ
Derbi öncesinde Fenerbahçe'den hakem açıklaması geldi. "Endişeliyiz" başlıklı açıklamada "Bu atamaya dair, hakem Zorbay Küçük'e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz!" denildi.