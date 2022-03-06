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    • 06.03.2022 13:47
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    • 06.03.2022 13:47
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    Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando MusleraInaki Pena mı? Dikkat çeken istatistik

    Son dakika Galatasaray haberleri... Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera, Konyaspor maçında da yedek kulübesindeydi. Muslera'nın yerine diğer file bekçisi Inaki Pena geçti. Peki Fernando Muslera mı Inaki Pena mı? İki kaleci arasında dikkat çeken istatistik

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Muslera mı Pena mı? Dikkat çeken istatistik

    Galatasaray'da 13 Aralık 2021'deki Sivasspor maçında sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 11 karşılaşmayı kaçırdıktan sonra Konya'da yedek kulübesindeydi.

    Uruguaylı kaleci Galatasaray'daki son 5 maçında toplam 443 dakika forma giydi. Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Altay ve Sivasspor maçlarında 6 gole engel olamadı. Son 5 maç baz alındığında her 73 dakikada bir kalesinde gol gördü.

    Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena ise Süper Lig'deki ilk 5 maçında kalesinde 8 gol gördü.

        Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor maçlarında toplamda 450 dakika görev alan genç eldiven 56 dakikada bir gol yiyor.

        Barcelona'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Pena, Konyaspor maçında 2 gol yemesine rağmen 4 kurtarış yaptı. 20'de 17 pas isabeti sağladı. Attığı 3 uzun top ise hedefi bulmadı.

        Zorlu Barcelona ve Beşiktaş maçlarında teknik direktör Domenec Torrent'in hangi kaleciyi ilk 11'de sahaya süreceği merak ediliyor.
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        Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera mı Inaki Pena mı? Dikkat çeken istatistik
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