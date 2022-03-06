Galatasaray'da 13 Aralık 2021'deki Sivasspor maçında sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 11 karşılaşmayı kaçırdıktan sonra Konya'da yedek kulübesindeydi.
Uruguaylı kaleci Galatasaray'daki son 5 maçında toplam 443 dakika forma giydi. Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Altay ve Sivasspor maçlarında 6 gole engel olamadı. Son 5 maç baz alındığında her 73 dakikada bir kalesinde gol gördü.
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena ise Süper Lig'deki ilk 5 maçında kalesinde 8 gol gördü.