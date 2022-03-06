A Milli Erkek Takımımızdan Davis Cup'ta tarihi başarı

Özbekistan serisinde kazananı belirleyecek maçta korta Cem İlkel çıktı. İlkel iki sette de tie-break'e giden maçı 7-6, 7-6 kazanarak millilerimizi Dünya Grubu I'e taşıdı. Millilerimiz gerçekleşecek kura çekimi sonrasında 2022'nin Eylül ayında ilk kez Dünya Grubu I'de mücadele edecek.