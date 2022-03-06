Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çebi, "Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Kulübe tekrar geri dönecek. Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız" dedi. Çebi, "Ben geldiğimde borcumuz 3.3 milyardı. Şu anda 4.5 değil 3.9 milyar TL. Gelirimiz 600- 700 milyon, sadece faiz giderimiz 600-700 milyon" diye konuştu. Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'a teklifler olduğunu da dile getiren Çebi, Adem Ljajic için "Sergen Hoca da oynatmak istedi ama olmadı. Sergen Hoca, 'Bundan olmayacak' dedi. Adam oynamıyor" ifadesini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Miralem Pijanic ve Oğuzhan Özyakup fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti.
DERBİDE ZAFER GİRESUN'UN
Yeşil-Beyazlılar düşme hattını çok yakından ilgilendiren Karadeniz derbisinde Rize'yi Chiquinho ve Traore'nin golleriyle yendi... Süper Lig'de kalma mücadelesi veren iki takımın maçında Giresunspor, Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek çok önemli bir galibiyet aldı. Karadeniz derbisine ev sahibi takım çok hızlı başladı. 14. dakikada Gedson'un kullandığı köşe vuruşunda Pohjanpalo kafayla golü attı ve Rizespor 1-0 öne geçti. 45+3. dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Chiquinho skoru 1-1 yaptı. İkinci yarının hemen başında Traore sahneye çıktı ve konuk ekip 2-1 öne geçti. Son son anlarında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Rizespor lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izleyen Uğurlu penaltıyı iptal etti ve Giresunspor üç puanı aldı: 1-2.