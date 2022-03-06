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    Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!

    Divan Kurulu’nda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Sergen Yalçın’ın altını ben oymadım. O bizim kıymetlimiz. İleride tekrar geri gelecek” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yalçın’ın altını ben oymadım

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çebi, "Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Kulübe tekrar geri dönecek. Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız" dedi. Çebi, "Ben geldiğimde borcumuz 3.3 milyardı. Şu anda 4.5 değil 3.9 milyar TL. Gelirimiz 600- 700 milyon, sadece faiz giderimiz 600-700 milyon" diye konuştu. Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'a teklifler olduğunu da dile getiren Çebi, Adem Ljajic için "Sergen Hoca da oynatmak istedi ama olmadı. Sergen Hoca, 'Bundan olmayacak' dedi. Adam oynamıyor" ifadesini kullandı.



    BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
    Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Miralem Pijanic ve Oğuzhan Özyakup fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti.



    DERBİDE ZAFER GİRESUN'UN
    Yeşil-Beyazlılar düşme hattını çok yakından ilgilendiren Karadeniz derbisinde Rize'yi Chiquinho ve Traore'nin golleriyle yendi... Süper Lig'de kalma mücadelesi veren iki takımın maçında Giresunspor, Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek çok önemli bir galibiyet aldı. Karadeniz derbisine ev sahibi takım çok hızlı başladı. 14. dakikada Gedson'un kullandığı köşe vuruşunda Pohjanpalo kafayla golü attı ve Rizespor 1-0 öne geçti. 45+3. dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Chiquinho skoru 1-1 yaptı. İkinci yarının hemen başında Traore sahneye çıktı ve konuk ekip 2-1 öne geçti. Son son anlarında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Rizespor lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izleyen Uğurlu penaltıyı iptal etti ve Giresunspor üç puanı aldı: 1-2.



        PAŞA MULEKA İLE GÖZTEPE'Yİ YIKTI!
        Haftanın bir diğer kritik maçında Kasımpaşa deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Jackson Muleka attığı iki gol ve yaptığı asistle galibiyette çok önemli rol oynadı.



        BUNUN YAŞANDIĞINA HALA İNANAMIYORUM
        Ukrayna asıllı milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Rusya'nın ülkesine açtığı savaştan büyük endişe duyduğunu söyledi. Başarılı sporu, "Birçok çocuk şu an acı çekiyor. Bunun vatanımda yaşandığına hala inanamıyorum. Türkiye, Ukrayna'ya birçok yardımda bulundu. Bunları görmek beni çok mutlu etti" dedi.



        A.GÜCÜ'DEN SÜPER ZAFER
        1. Lig'in 28. hafta maçında Ankaragücü sahasında Bandırmaspor'u 1-0 yendi. Başkent ekibinin golü Zahid'den geldi. Bu sonuçla puanını 58'e yükselten lider Ankaragü, 3. sırada yer alan 46 puanlı Bandırma ile farkı 12'ye çıkararak Süper Lig yolunda büyük bir adım attı. Şampiyonluk için önemli bir engeli aştı.



            YUSUF YAZICI ATTI, CSKA MOSKOVA KAZANDI
            Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın attığı golle Nizhny'yi 1-0 yendi. VEB Arena'da oynanan 20. hafta maçında CSKA
            Moskova, Nizhny'yi ağırladı. Yusuf, karşılaşmanın 90+6. dakikasında bulduğu golle CSKA Moskova'yı galibiyete taşıdı. Milli yıldız, aynı zamanda maçın futbolcusu seçildi.



            LEPCHENKO'YA 4 YIL MEN CEZASI!
            Kariyerinde dünya 19'unculuğuna kadar yükselen ABD'li kadın tenisçi Varvara Lepchenko'ya, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi. Lepchenko, 19 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 4 yıl tenis oynayamayacak. 35 yaşındaki tenisçinin, WTA düzeyinde bir, ITF turnuvalarında ise 13 tekler şampiyonluğu bulunuyor.



            GALATASARAY NEF GAZİANTEP'İ YIKTI
            ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray NEF evinde Gaziantep'i 75-74 yendi. Son dakikaları nefes kesen maçın ilk yarısı Cimbom 43-29 üstün tamamladı. Maurice Ndour attığı 16 sayıyla galibiyeti getiren isim oldu. Beşiktaş Icrypex ise deplasmanda Afyon Bld.'yi 86-66'lık skorla geçti.

            VAKIFBANK EVİNDE THY'YE SET VERMEDİ
            Voleybol Ligi'nde şampiyonluk adaylarından Vakıfbank sahasında karşılaştığı Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki karşılaşma 84 dakika sürdü. Vakıf setleri 25-20, 25-15, 25-20 kazandı. Vakıfbank'ta Gabi Guimaraes 14 sayıyla maça damga vuran isim oldu.

            HAAS RUS MAZEPİN İLE YOLLARINI AYIRDI
            Formula 1 ekibi Haas, Rusya merkezli Uralkali ile sponsorluk anlaşmasının sonlandırıldığını ve takımın Rus pilotu Nikita Mazepin'in de sözleşmesinin feshedildiğini belirtti. F1'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala Haas'ın, Mazepin'le yollarını ayırmasının ardından yeni pilotunu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

            SÜPER LİG'DE BUGÜN İKİ MAÇ DAHA VAR
            Bugün Süper Lig'de Fenerbahçe- Trabzonspor maçının dışında iki karşılaşmanın daha heyecanı yaşanacak. Saat 16.00'da Karagümrük sahasında Altay'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da ise Antalyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. İki maç da beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

            KORELİ JİN-HO JO FENERBAHÇE'DE
            F.Bahçe, Güney Koreli 18 yaşındaki Jin-ho Jo'yu renklerine bağladı. Genç futbolcunun U-19 takımında forma giyeceği ve beğenildiğ takdirde A Takıma alınacağı öğrenildi.

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            Haberler Spor Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!
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