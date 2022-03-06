Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çebi, "Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Kulübe tekrar geri dönecek. Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız" dedi. Çebi, "Ben geldiğimde borcumuz 3.3 milyardı. Şu anda 4.5 değil 3.9 milyar TL. Gelirimiz 600- 700 milyon, sadece faiz giderimiz 600-700 milyon" diye konuştu. Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'a teklifler olduğunu da dile getiren Çebi, Adem Ljajic için "Sergen Hoca da oynatmak istedi ama olmadı. Sergen Hoca, 'Bundan olmayacak' dedi. Adam oynamıyor" ifadesini kullandı.