Göztepe - Kasımpaşa I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Wilker, Moubandje, Obinna, Aytaç, Tannane, Cherif, Di Santo.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Muleka.
GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Atilla Karaoğlan'ın yönetimindeki Göztepe - Kasımpaşa Maçı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda başladı. Saat 16.00'da başlayan olan karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.