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    • Spor
    • 05.03.2022 15:57
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    • 05.03.2022 15:57
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    Göztepe - Kasımpaşa I CANLI ANLATIM

    Göztepe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşıyor. Haberimizden Göztepe Kasımpaşa maçının canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

    Göztepe - Kasımpaşa I CANLI

    Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

    İLK 11'LER

    Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Wilker, Moubandje, Obinna, Aytaç, Tannane, Cherif, Di Santo.

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Muleka.

    GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Atilla Karaoğlan'ın yönetimindeki Göztepe - Kasımpaşa Maçı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda başladı. Saat 16.00'da başlayan olan karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

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