Özel Haber I Derbide Mesut Özil maça çıkacak mı?

Süper Lig'de son olarak 18. haftada oynanan Karagümrük maçında 90 dakika sahada kalan Mesut Özil'in kadroda olması Fenerbahçe adına psikolojik bir rahatlık sağlıyor.
33 yaşındaki oyuncu, 'Büyük maçların büyük oyuncusu'... Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formaları giyen yıldız oyuncu önemli maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor.
Mesut Özil, Bayern Münih'e karşı 4 gol 3 asist, Dortmund'a karşı 2 gol, 3 asist, Atletico Madrid'e karşı 4 gol, 1 asist, Barcelona'ya karşı 1 gol, 5 asist, Manchester City'ye karşı 4 asist, Liverpool'a karşı 2 gol, 2 asist ve Manchester United'a karşı 2 gol, 2 asist üretti.
Süper Lig'de sakatlığı nedeniyle 8 maçta oynayamayan, forma giydiği 19 maçın ise sadece 6'sında 90 dakika sahada kalabilen Mesut Özil, bu sezon ise derbilerde etkili performans sergiledi.