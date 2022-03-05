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    • Spor
    • 05.03.2022 17:00
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    • 05.03.2022 17:00
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    Özel Haber I Derbide Mesut Özil maça çıkacak mı?

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı uzun süren sakatlığının ardından yarın oynanacak derbi maçta kadroda olacak. Sarı-Lacivertliler’in yıldız oyuncusu Mesut Özil, Trabzonspor maçının gidişatına göre teknik direktör İsmail Kartal tarafından görevlendirilecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Derbide Mesut oynayacak mı?

    Süper Lig'de son olarak 18. haftada oynanan Karagümrük maçında 90 dakika sahada kalan Mesut Özil'in kadroda olması Fenerbahçe adına psikolojik bir rahatlık sağlıyor.

    33 yaşındaki oyuncu, 'Büyük maçların büyük oyuncusu'... Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formaları giyen yıldız oyuncu önemli maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor.

    Mesut Özil, Bayern Münih'e karşı 4 gol 3 asist, Dortmund'a karşı 2 gol, 3 asist, Atletico Madrid'e karşı 4 gol, 1 asist, Barcelona'ya karşı 1 gol, 5 asist, Manchester City'ye karşı 4 asist, Liverpool'a karşı 2 gol, 2 asist ve Manchester United'a karşı 2 gol, 2 asist üretti.

    Süper Lig'de sakatlığı nedeniyle 8 maçta oynayamayan, forma giydiği 19 maçın ise sadece 6'sında 90 dakika sahada kalabilen Mesut Özil, bu sezon ise derbilerde etkili performans sergiledi.

        Tecrübeli oyuncu, Galatasaray deplasmanında 1 gol atarken, Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanan derbide de fileleri havalandırmayı başardı. Mesut Özil iki maçta da 90 dakika sahada kaldı.

        Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. 8 gol atarken 2 de asiste imza attı.
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