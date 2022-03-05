Özel Haber I Derbide Mesut Özil maça çıkacak mı?

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray deplasmanında 1 gol atarken, Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanan derbide de fileleri havalandırmayı başardı. Mesut Özil iki maçta da 90 dakika sahada kaldı.

Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. 8 gol atarken 2 de asiste imza attı.