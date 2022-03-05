Siyah-Beyazlılar yerli golcü için kolları sıvadı! Beşiktaş'ta Umut Bozok sürprizi

Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Kasımpaşa'nın genç golcüsü Umut Bozok'u gündemine aldığı öğrenildi. Lacivert-Beyazlılar'ın Fransız ekibi Lorient'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı golcü futbolcunun durumunu yakından takip eden Kartal, Kasımpaşa'nın opsiyonu kullanıp kullanmamasına göre hareket edecek. Kasımpaşa'nın, yıldız oyuncu için henüz resmi girişimde bulunmadığı Umut Bozok bu sezon Süper Lig'de 27 maçta 12 gol atarken 6 da asiste imza attı... Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Umut Bozok, daha önce Nimes ve Troyes takımlarının da formasını giymişti. Yıldız oyuncunun bonservisine şimdiye kadar 1.7 milyon Euro ödendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN