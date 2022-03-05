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    3 büyüklerden yakın takip! Alanyaspor’un 21 yaşındaki yükselen yıldızı Oğuz Aydın dikkat çekiyor

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Alanyaspor’un 21 yaşındaki yükselen yıldızını yakın takibe aldı. Oğuz Aydın bu sezon sadece 415 dakika oynayarak 6 gol atmayı başardı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yeni gözde Oğuz Aydın

    Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Süper Lig'in devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Akdeniz ekibinde Farioli'nin göreve gelmesinden sonra performansı artan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu izleyenlere, "Türk futbolu yeni bir yıldız daha kazanıyor" dedirtti. Son olarak Gaziantep ile oynanan kupa maçında görev alan Oğuz attığı golle takımının yarı finale kalmasını sağladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın genç yıldızı transfer listesine eklediği öğrenildi. Oğuz şu ana kadar Alanya ile 14 maça çıktı. 3 kez ilk 11'de görev aldı. Süre aldığı 415 dakikada 6 gol atma başarısı gösterdi. Buca altyapısından yetişen Oğuz Aydın'ın 2026 yılına kadar sözleşmesi var.



    TRABZONSPOR 31 YIL SONRA İLKİN PEŞİNDE
    Yarın Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor ezeli rakibini yenerek 31 yıl sonra bir ilki başarmak istiyor. Ligin ilk yarısında da Fener'i deviren Bordo- Mavililer yarın da kazanırsa 1990-91'den sonra ilk kez duble yapacak.



    ASLAN LİGİN DİBİNDE
    Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren ve halen düşme korkusunu yaşayan Galatasaray takım olarak birçok sorunla baş etmeye çalışıyor. Bu sezon kalede, savunmada ve orta alanda sürekli problemler yaşayan Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük sıkıntısı istatistiklerle ortaya çıktı. Galatasaray açık ara Süper Lig'in bitiricilik konusunda en kötü takımı durumunda... Ligde yer alan 20 takımın girdikleri pozisyon ve attıkları goller arasındaki oranlara bakıldığında Sarı- Kırmızılılar en dipte yer alıyor. Bu sezon 27 maçta rakip kalede 50 xG yani 50 gollük beklenti yaratan Galatasaray buna karşın sadece 37 gol bulabildi. Aradaki 13 gollük fark, Süper Lig'in en kötü oranı durumunda. Adım adım şampiyonluğa giden lider Trabzonspor 46 gol beklentisinden tam 51 gol çıkararak bitiriciliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.



        G.SARAY KONYA'DA 3 PUAN ARIYOR
        Galatasaray Süper Lig'in 28. haftasında bugün lig ikincisi İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da start alacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı-Kırmızılılar, Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetlerinden sonra Konyaspor'u da geçerek seriyi 3 maça çıkartmak istiyor.



        TARAFTAR BAĞRINA BASTI
        G.Saray Konya'da coşkulu bir şekilde karşılandı. Sarı-Kırmızılı futbolcular taraftarların ilgisi karşısında oldukça duygusal anlar yaşadı. Sarı-Kırmızılı taraftarların futbolculardan imza alma yarışına girdiği gözlendi. Teknik ekibin morali de üst düzeydeydi.



        MARKAJA ALDILAR
        Taraftarlar Galatasaraylı futbolcuları markaja aldı... Futbolcular zorlu maç öncesinde moral buldu.



            FEGHOULİ SÜRPRİZİ!
            G.Saray'ın Konya maçı kadrosuna Cezayirli yıldız Feghouli alınmadı... Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da son iki maçın kadrosunda yer almayan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan kafileye döndü. Morutan'ın yanı sıra son maçın kadrosunda bulunmayan Halil Dervişoğlu da listede yer aldı. Feghouli ise kadroda yer almadı. Cezayirli yıldızın kadroya alınmaması büyük sürpriz olarak nitelendirildi. Feghouli, Çaykur Rizespor maçının 80. dakikasında oyuna girmiş ve iki asist yaparak galibiyette önemli rol oynamıştı. Domenec Torrent, Alpaslan Öztürk, İsmail Çipe, Barış Alper Yılmaz, ve Arda Turan'ı da Konyaspor maçı kadrosuna almadı.



            27 MAÇTA 10 GOLE KATKI VERDİ
            Cimbom'un Cezayirli yıldızı Feghouli bu sezon 27 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 5 gol atarken 5 de asiste imza attı. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun ligde 2 gol ve 4 asisti bulunuyor. Sözleşmesi sezon bitiminde sona eriyor.



            FENER 4 EKSİKLE ÇALIŞTI
            Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia takımdan ayrı yaptıkları özel program çalışmaları dahilinde günü tamamladı.



                VALENCİA ALANYA MAÇINDA SAHADA
                Kasımpaşa maçında sakatlanan Ekvadorlu golcü Valencia'nın çekilen MR sonucu sakatlığının ciddi olmadığı ortaya çıktı. Golcü futbolcunun 1 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yoğun tedavi uygulanan Valencia'nın ligin 29 haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynanacak maçta forma giyebileceği belirtildi.



                MALATYA'DAN HAYATA DÖNÜŞ!
                Ligin dibinde yer alan Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'u 77'de Mounir'in attığı golle devirerek çok kritik bir galibiye t aldı... Malatya ligde tam 17 hafta sonra 3 puan kazandı. Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde Adana Demirspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Mounir Chouiar kaydetti. Adana Demir Balotelli ile sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Malatya'da Mustafa'nın bir şutu direkten döndü. Doğu temsilcisi Süper Lig'de tam 17 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Adana Demirspor ise ligde 5 maç sonra kaybetti. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Malatya puanını 20'ye çıkardı, Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor ligin 29. haftasında Altay deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Sivasspor'u konuk edecek.



                İLK MAÇINDA 3 PUANA UZANDI
                Yeni Malatyaspor'un hocası Cihat Arslan ilk maçında Adana Demirspor'u devirmeyi başardı. Tecrübeli hoca maç sonu büyük sevinç yaşadı.



                    VİTOR HUGO'DAN MÜJDE VAR!
                    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Vitor Hugo'nun sağ diz alt bölgesinde kırık tespit edilmişti. Daha önce sezonu kapattığı açıklanan Sambacı'nın ligin son haftasına yetişebileceği öğrenildi.



                    FIRTINA'DA TATLI SIKINTI
                    Fenerbahçe derbisi öncesi eksiklere rağmen forma rekabetinin yaşanması dikkat çekiyor... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi öncesi oyunculardan gelen, "Sahada olmak istiyoruz o atmosfere hazırız" mesajlarından fazlasıyla memnun... Özellikle forvet hattında iki üst düzey isim Cornelius ile Djaniny arasında, orta sahada Bakasetas ile Abdülkadir Ömür ve stoperde bir forma için üç oyuncu Hüseyin, Ahmetcan ve Taha Altıkardeş arasındaki rekabet keyifleri iyice artırdı.



                    BATSHUAYİ'YE KARAVELİ MORALİ
                    Beşiktaş'ta Kayserispor maçında kaçırdığı goller nedeniyle yerden yere vurulan Michy Batshuayi'ye teknik direktör Önder Karaveli sahip çıktı. Karaveli'nin Belçikalı yıldız ile özel bir görüşme yaptığı ve kendisine mental anlamda destek verdiği öğrenildi.



                        FUTBOL ERKEĞE AİT DEĞİLDİR!
                        Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray kadın futbol takımlarının teknik d-i rektörleri ile oyuncuları Okan Üniversitesi'ndeki panele katıldı İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği "Futbol Kadınlarda Süper Paneli"nin moderatörlüğünü Bölüm Başkanı, FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakemi Prof. Dr. Lale Orta yaptı. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımları Teknik Direktörü Mesut Kır, "Futbol erkek egemenliğinde görülüyor ama futbol sadece erkeğe ait değildir" diye konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Nurcan Çelik, tribündeki seyirci sayısının artması gerektiğini söylerken, Fenerbahçe'nin menajeri Jessica Çarmıklı, kadın futboluna daha çok destek verilmesini istedi.



                        DÜŞME HATTINDA FİNAL GİBİ MAÇLAR!
                        Süper Lig'in 28. haftasında bugün kritik karşılaşmalar oynanacak... Düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Saat 16.00'da başlayacak maçta Çaykur Rizespor evinde GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Günün bir diğer karşılaşmasında ise Göztepe sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Maç saat 16.00'da başlayacak.



                        KOCAELİSPOR 90'DA AKANBİ İLE GÜLDÜ!
                        TFF 1. Lig'de 28. haftanın açılış maçında Kocaelispor evinde Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Galibiyet golünü 90. dakikada Ibrahim Akanbi Rasheed kaydetti. Kocaeli puanını 32'ye yükseltti. 2 haftalık galibiyet serisi sona eren konuk Keçiörengücü ise 34 puanda kaldı. Kocaeli haftaya G.Birliği, Keçiörengücü ise İstanbulspor ile mücadele edecek.

                        ALMEİDA HOCA OLDU!
                        Portekiz basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Pedro Duarte ile yollarını ayırmasının ardından Academica, geçici olarak takımın başına eski Beşiktaşlı Hugo Almeida'yı getirdi.

                        BEŞİKTAŞ'TA DİVAN GÜNÜ
                        Beşiktaş'ta yılın ilk olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

                        5 OYUNCU SINIRDA!
                        Trabzonspor'da 5 oyuncu Fenerbahçe karşılaşması öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Peres, Djaniny, Uğurcan, Siopis ve Bakasetas, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri durumunda gelecek hafta iç sahada oynanacak olan Göztepe karşılaşması öncesi cezalı duruma düşecek.

                        FENERBAHÇE'DEN 34 SAYI FARK!
                        Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 105-71 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın ilk yarısını da 55-27 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Manolya Kurtulmuş attığı 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Antalya 07 Basketbol'da Nared 32 sayı üretti.

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                        Haberler Spor 3 büyüklerden yakın takip! Alanyaspor’un 21 yaşındaki yükselen yıldızı Oğuz Aydın dikkat çekiyor
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