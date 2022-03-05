3 büyüklerden yakın takip! Alanyaspor’un 21 yaşındaki yükselen yıldızı Oğuz Aydın dikkat çekiyor

Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Süper Lig'in devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Akdeniz ekibinde Farioli'nin göreve gelmesinden sonra performansı artan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu izleyenlere, "Türk futbolu yeni bir yıldız daha kazanıyor" dedirtti. Son olarak Gaziantep ile oynanan kupa maçında görev alan Oğuz attığı golle takımının yarı finale kalmasını sağladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın genç yıldızı transfer listesine eklediği öğrenildi. Oğuz şu ana kadar Alanya ile 14 maça çıktı. 3 kez ilk 11'de görev aldı. Süre aldığı 415 dakikada 6 gol atma başarısı gösterdi. Buca altyapısından yetişen Oğuz Aydın'ın 2026 yılına kadar sözleşmesi var.
TRABZONSPOR 31 YIL SONRA İLKİN PEŞİNDE
Yarın Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor ezeli rakibini yenerek 31 yıl sonra bir ilki başarmak istiyor. Ligin ilk yarısında da Fener'i deviren Bordo- Mavililer yarın da kazanırsa 1990-91'den sonra ilk kez duble yapacak.
ASLAN LİGİN DİBİNDE
Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren ve halen düşme korkusunu yaşayan Galatasaray takım olarak birçok sorunla baş etmeye çalışıyor. Bu sezon kalede, savunmada ve orta alanda sürekli problemler yaşayan Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük sıkıntısı istatistiklerle ortaya çıktı. Galatasaray açık ara Süper Lig'in bitiricilik konusunda en kötü takımı durumunda... Ligde yer alan 20 takımın girdikleri pozisyon ve attıkları goller arasındaki oranlara bakıldığında Sarı- Kırmızılılar en dipte yer alıyor. Bu sezon 27 maçta rakip kalede 50 xG yani 50 gollük beklenti yaratan Galatasaray buna karşın sadece 37 gol bulabildi. Aradaki 13 gollük fark, Süper Lig'in en kötü oranı durumunda. Adım adım şampiyonluğa giden lider Trabzonspor 46 gol beklentisinden tam 51 gol çıkararak bitiriciliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.