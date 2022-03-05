3 büyüklerden yakın takip! Alanyaspor’un 21 yaşındaki yükselen yıldızı Oğuz Aydın dikkat çekiyor





ASLAN LİGİN DİBİNDE

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren ve halen düşme korkusunu yaşayan Galatasaray takım olarak birçok sorunla baş etmeye çalışıyor. Bu sezon kalede, savunmada ve orta alanda sürekli problemler yaşayan Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük sıkıntısı istatistiklerle ortaya çıktı. Galatasaray açık ara Süper Lig'in bitiricilik konusunda en kötü takımı durumunda... Ligde yer alan 20 takımın girdikleri pozisyon ve attıkları goller arasındaki oranlara bakıldığında Sarı- Kırmızılılar en dipte yer alıyor. Bu sezon 27 maçta rakip kalede 50 xG yani 50 gollük beklenti yaratan Galatasaray buna karşın sadece 37 gol bulabildi. Aradaki 13 gollük fark, Süper Lig'in en kötü oranı durumunda. Adım adım şampiyonluğa giden lider Trabzonspor 46 gol beklentisinden tam 51 gol çıkararak bitiriciliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.