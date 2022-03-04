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    • Spor
    • 04.03.2022 16:28
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    • 04.03.2022 16:28
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    Alanyaspor'un genç yıldızına 3 büyüklerden yakın takip

    Son dakika spor haberleri | Alanyaspor'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından takibe alındı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Genç yıldıza 3 büyüklerden yakın takip

    Alanyaspor'da ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Süper Lig'in devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

    Akdeniz ekibinin teknik direktörü Francesco Farioli'nin göreve gelmesinden sonra performansı artan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu izleyenlere, "Türk futbolu yeni bir yıldız daha kazanıyor" dedirtti.

    Son olarak Gaziantep FK ile oynanan kupa maçında görev alan Alanyasporlu genç yetenek, attığı golle takımının yarı finale kalmasını sağladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın genç yıldızı transfer listesine eklediği öğrenildi. 3 kulübün sezon sonunda Alanyaspor'un kapısını çalması bekleniyor.

        Oğuz Aydın şu ana kadar Alanyaspor ile 14 maça çıktı... 3 kez ilk 11'de görev aldı. Süre aldığı 415 dakikada 6 gol atma başarısı gösterdi.

        Bu altyapısından yetişen Oğuz Aydın'ın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 400 bin Euro piyasa değeri olan 21 yaşındaki oyuncu sağ kanat ve forvet mevkisinde de forma giyebiliyor.

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