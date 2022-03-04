Alanyaspor'un genç yıldızına 3 büyüklerden yakın takip

Bu altyapısından yetişen Oğuz Aydın'ın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 400 bin Euro piyasa değeri olan 21 yaşındaki oyuncu sağ kanat ve forvet mevkisinde de forma giyebiliyor.

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