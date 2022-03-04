Alanyaspor'un genç yıldızına 3 büyüklerden yakın takip

Alanyaspor'da ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Süper Lig'in devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Akdeniz ekibinin teknik direktörü Francesco Farioli'nin göreve gelmesinden sonra performansı artan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu izleyenlere, "Türk futbolu yeni bir yıldız daha kazanıyor" dedirtti.
Son olarak Gaziantep FK ile oynanan kupa maçında görev alan Alanyasporlu genç yetenek, attığı golle takımının yarı finale kalmasını sağladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın genç yıldızı transfer listesine eklediği öğrenildi. 3 kulübün sezon sonunda Alanyaspor'un kapısını çalması bekleniyor.