Kupa mücadelesinde Alanya, Gaziantep'i uzatmada Oğuz'un golüyle yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Alanyaspor oldu... Çeyrek finalde sahasında normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatma devreleri neticesinde sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Alanyaspor, yarı final bileti alan son takım oldu. Akdeniz ekibinin yarı finaldeki rakibi ise Sivasspor oldu. Alanyaspor, Gaziantep karşısında ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta 74. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle 1-0 öne geçti. Son bölümde bütün riskleri alan Gaziantep FK, 90+'de savunma oyuncusu Djilobodji'nin golüye skoru 1-1'e getirdi ve maçı uzatmalara taşıdı. Alanyaspor 102. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı golle maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve kalan bölümde kalesini gole kapatınca tur biletini alan taraf oldu. Gaziantep FK'de oyuna 101. dakikada Ertuğrul'un yerine oyuna giren Merkel, sakatlığı sebebiyle 110. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Konuk ekip değişiklik hakkı dolduğu için karşılaşmada son 10 dakikalık bölümü maçta 10 kişi oynadı.

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Kayserispor

Sivasspor-Alanyaspor