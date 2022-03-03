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    • Spor
    • 03.03.2022 20:21
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    • 03.03.2022 20:22
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    Alanyaspor - Gaziantep FK | A SPOR CANLI İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından yayınlanan maçı takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    Alanyaspor - Gaziantep FK | CANLI

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor

    ASpor CANLI YAYIN

    A Spor ekranlarından yayınlanan maçı takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

    ALANYASPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER
    ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan, Norja, Novais, Emre Akbaba, Efecan, Umut, Diedhiou, Candeias

    GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Sagal, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo

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