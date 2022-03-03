Alanyaspor - Gaziantep FK | A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor
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Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.
ALANYASPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan, Norja, Novais, Emre Akbaba, Efecan, Umut, Diedhiou, Candeias
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Sagal, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo