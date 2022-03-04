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    • Spor
    • 04.03.2022 09:50
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    • 04.03.2022 10:11
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    Rusya Ukrayna savaşı Beşiktaş'ın teknik direktörünü belirleyebilir! Krasnodar Daniel Farke ile yollarını ayırdı

    Rusya Ukrayna savaşının son durumu Beşiktaşlılar tarafından da yakından takip ediliyor. Bir dönem Beşiktaş'la adı geçen ancak takımından ayrılmayan Daniel Farke, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Krasnodar'dan ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetim de tekrar teknik adamla görüşüyor.

    Rusya Ukrayna savaşı Beşiktaş’ın hocasını belirleyecek

    Süper Lig'de de şampiyonluk yolundan sapan ve kupadan elenen Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna yeni isimler bakıldığı iddia edildi.

    Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihi bir başarıya imza atan Beşiktaş, hem ligi hem de kupayı kazanarak sezonu tamamlamıştı.

    Sergen Yalçın yönetiminde gelen iki kupalı sezonun ardından siyah-beyazlılar, güçlü takviyelerle yeni sezona girse de beklentilerin altında kaldı.

        Deneyimli çalıştırıcı Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı ve takım Önder Karaveli'ye emanet edildi. Ancak, son alınan sonuçların ardından Önder Karaveli için de karar verildi.

        Süper Lig'de de şampiyonluk yolundan sapan ve kupadan elenen siyah beyazlı kulüpte teknik direktörlük koltuğuna yeni isimler bakılıyor.

        "DANIEL FARKE SAVAŞ YÜZÜNDEN KRASNODAR'DAN AYRILDI"
        A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta Teknik Direktör konusuna dair son bilgileri aktardı. Dikme şunları söyledi "Beşiktaş bundan sonra ligde ikincilik yarışıyla devam edecek.


        Daniel Farke

        Önder Karaveli kupada şampiyon olup sezonu ikinci sırada bitirseydi gelecek sezonda da takımın başında kalabilirdi. Ancak bundan sonra Beşiktaş 2 isim ile görüşmelerini sürdürecek gibi görünüyor.

        Bu isimler Nuno Espirito Santo ve Daniel Farke. Farke ile Krasnodar savaştan kaynaklı olarak yollarını ayırdı. Tekrar bu isimlerle görüşülüyor. Ayrıca Şenol Güneş ismi de her zaman Beşiktaş ile geçecektir."


        Nuno Espirito Santo

        Daniel Farke ve Nuno Espirito isimleri, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından hemen sonra gündeme gelmişti.

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        Haberler Spor Rusya Ukrayna savaşı Beşiktaş'ın teknik direktörünü belirleyebilir! Krasnodar Daniel Farke ile yollarını ayırdı
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