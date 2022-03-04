Rusya Ukrayna savaşı Beşiktaş'ın teknik direktörünü belirleyebilir! Krasnodar Daniel Farke ile yollarını ayırdı



Daniel Farke

Önder Karaveli kupada şampiyon olup sezonu ikinci sırada bitirseydi gelecek sezonda da takımın başında kalabilirdi. Ancak bundan sonra Beşiktaş 2 isim ile görüşmelerini sürdürecek gibi görünüyor.

Bu isimler Nuno Espirito Santo ve Daniel Farke. Farke ile Krasnodar savaştan kaynaklı olarak yollarını ayırdı. Tekrar bu isimlerle görüşülüyor. Ayrıca Şenol Güneş ismi de her zaman Beşiktaş ile geçecektir."



Nuno Espirito Santo

Daniel Farke ve Nuno Espirito isimleri, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından hemen sonra gündeme gelmişti.