Rusya Ukrayna savaşı Beşiktaş'ın teknik direktörünü belirleyebilir! Krasnodar Daniel Farke ile yollarını ayırdı

Sergen Yalçın yönetiminde gelen iki kupalı sezonun ardından siyah-beyazlılar, güçlü takviyelerle yeni sezona girse de beklentilerin altında kaldı.
Sergen Yalçın yönetiminde gelen iki kupalı sezonun ardından siyah-beyazlılar, güçlü takviyelerle yeni sezona girse de beklentilerin altında kaldı.
Deneyimli çalıştırıcı Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı ve takım Önder Karaveli'ye emanet edildi. Ancak, son alınan sonuçların ardından Önder Karaveli için de karar verildi.
Süper Lig'de de şampiyonluk yolundan sapan ve kupadan elenen siyah beyazlı kulüpte teknik direktörlük koltuğuna yeni isimler bakılıyor.
"DANIEL FARKE SAVAŞ YÜZÜNDEN KRASNODAR'DAN AYRILDI"
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta Teknik Direktör konusuna dair son bilgileri aktardı. Dikme şunları söyledi "Beşiktaş bundan sonra ligde ikincilik yarışıyla devam edecek.
Daniel Farke
Önder Karaveli kupada şampiyon olup sezonu ikinci sırada bitirseydi gelecek sezonda da takımın başında kalabilirdi. Ancak bundan sonra Beşiktaş 2 isim ile görüşmelerini sürdürecek gibi görünüyor.
Bu isimler Nuno Espirito Santo ve Daniel Farke. Farke ile Krasnodar savaştan kaynaklı olarak yollarını ayırdı. Tekrar bu isimlerle görüşülüyor. Ayrıca Şenol Güneş ismi de her zaman Beşiktaş ile geçecektir."
Nuno Espirito Santo
Daniel Farke ve Nuno Espirito isimleri, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından hemen sonra gündeme gelmişti.