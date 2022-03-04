Efsane futbolcu Clarence Seedorf, İslam ile müşerref oldu

Futbolculuk döneminde ortaya koyduğu performansla adını en iyiler arasına yazdıran Clarence Seedorf Müslümanlığı seçti…
Hollandalı yıldız yaptığı açıklamada, "Müslüman olmamı kutlayan tüm güzel insanlara teşekkürler. Adımı taşımaya devam edeceğim. Dünyadaki herkese sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular arasında Paul Pogba, Franck Ribery, Mohamed Salah, Sadio Mane, Granit Xhaka, Edin Dzeko, Karim Benzema, Marouane Fellaini ve Kalidou Koulibaly yer alıyor.