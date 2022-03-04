Göztepe evinde kayıp! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekibi Göztepe bu sezon iç sahada istediği sonuçları alamadı... İzmir temsilcisi evinde14 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alarak hanesine 14 puan yazdırabildi.

RAMOS'A YAYLIM ATEŞ

PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Ramos sözleşme imzaladığımız zaman fiziksel olarak iyiydi. Ama bugüne kadar yalnızca 5 maç oynayabildi" şeklinde konuştu.

PALMEİRAS ŞAMPİYON

Brezilya'da Palmeiras, 2022 Güney Amerika Recopa finali rövanş karşılaşmasında Athletico Paranaense'yi 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı.

TBF'DEN YENİ KURAL

Basketbol Federasyonu 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olmasına karar verdi.

HUGO'YA BÜYÜK JEST

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Antalyaspor maçında ağır sakatlık yaşayan Vitor Hugo'ya jest geldi. Oyuncunun tedavi gördüğü evine çiçek yollayan Ahmet Ağaoğlu nota "Erken iyileş" yazıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Sambacı da sosyal medyadan başkana teşekkür etti.

FUTBOLUN ACI KAYBI: ŞENOL BİROL VEFAT ETTİ

Bir sezonda 34 gol atarak (1962- 1963 sezonu) en çok skor üreten Beşiktaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduran eski milli futbolcu Şenol Birol, 86 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı eski futbolcu, forma giydiği Beşiktaş'ta 1, Fenerbahçe'de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Fatma Girik ile bir sinema filminde de başrol oynadı.

YENİ MALATYA'NIN RAKİBİ ADANA DEMİR

Süper Lig'de 28. haftanın perdesi bugün açılacak. Son sırada yer alan Yeni Malatyaspor sahasında sezonun flaş takımı Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. 17 puanı bulunan ev sahibi ekip Cihat Arslan yönetiminde çıkacağı ilk maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak.

KIRAN: KEŞKE TAKIMI SAHADAN ÇEKSEYDİM

Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 4-2 kaybedilen Galatasaray maçındaki hakem kararlarına tepkiler sürüyor. Başkan Tahir Kıran, "Ben takımı sahadan çekmediğime pişmanım. Böyle bir rezalet Türk futbolunda ne görüldü ne de bir daha görülecek. İnşallah Giresunspor maçı temiz geçer. Hakem etkilemez" dedi.

CEDİ VE ALPEREN'İN ÇABALARI YETMEDİ

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets'e 119-98 mağlup oldu. Cedi 9 sayı, 1 ribaunt, 4 asistle salondan ayrıldı. Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets da sahasında Utah Jazz'a 132-127 yenildi. Alperen 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

MAX VERSTAPPEN'DEN 6 YILLIK SÖZLEŞME

Formula 1 takımlarından Red Bull Racing, geçen sezonun şampiyonu olan Hollandalı pilot Max Verstappen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı. Red Bull'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hollandalı pilot ile 2028 yılına kadar sözleşme yapıldığı duyuruldu. Verstappen'in alacağı ücretle ilgili ise bilgi verilmedi.

MAÇLARDA AŞI ZORUNLU DEĞİL

Önceki gün Bilim Kurulu'nun aldığı kararların ardından dün de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır. Kırmızı alandaki görevliler, sporcular ile kulüp çalışanlarının Covid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu, bugünden itibaren ilgili kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredilmiştir. Pandeminin bitmediği bilinci ile çalışmalarımıza devam ederken, tüm kamuoyuna Covid-19'dan uzak sağlıklı günler diliyoruz" ifadesi kullanıldı. TFF'nin aldığı bu karar sonrasında statlara girişlerde aşı zorunluluğu da kaldırılmış oldu.

TAYLAN VE BERKAN'LA DEVAM

Rize önünde başarılı bir performans sergileyen Taylan ve Berkan formayı garanti altına aldı. Torrent, Konya'da da bu ikiliyi oynatacak.

SERDAR AZİZ İMZAYA YAKIN!

Fenerbahçe Serdar Aziz ile yeni sözleşme görüşmelerine hız verdi. Teknik direktör İsmail Kartal, gelecek sezon 7+4 şeklinde değişecek yabancı kuralını da göz önüne alarak 31 yaşındaki stoperle kısa sürede sözleşme yenilenmesini istedi.

DERBİNİN HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK

TFF, 6 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanancak olan derbi maçta Zorbay Küçük'ün görev yapacağını duyurdu. Diğer maçların da hakemleri belli oldu.

FENER'DE DERBİ MESAİSİ

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İsmail Kartal yönetimindeki idman taktik ağırlıklıydı. Filip Novak ve Luiz Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Ferdi Kadıoğlu ile Enner Valencia ise günü fitness çalışmasıyla geçirdi.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ ÜZERİNDEN

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Kayserispor'un ardınndan Sivasspor- Alanyaspor ile eşleşti. Kupada yarı final maçları çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Rövanşlı oynanacak iki ayaklı turun ardından finale kalan iki takım kupa mücadelesi verecek. Yarı finalinde ilk maçlar 19 Nisan, rövanşlar ise 10 Mayıs'ta oynanacak.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN 119. YIL MESAJI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulübün 119. yaş günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Başkan Çebi, "Armasında Türk Bayrağı'nı taşıyan, Türk Spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübünün bugünkü Başkanı olarak, bu büyük sorumluluğun bilincinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün aydınlık geleceği için çok çalışmaya devam ediyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu çerçevesinde zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştiriyoruz. Dünya var oldukça Beşiktaş var olacaktır" dedi.

HAZIRLIKLAR MORALSİZ BAŞLADI

Kupaya veda eden Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kayseri maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

SEZON ÖNCESİ HULL İLE KARŞILAŞACAK

Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, gelecek sezon öncesinde F.Bahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberde Acun Ilıcalı'nın Hull City'nin yurt içi ve yurt dışı profilini yükseltmek için bu tarz birçok projelerde bulunacağı söylenirken, Fenerbahçe ile oynanacak olan hazırlık maçının İstanbul'da gerçekleştirileceği iddia edildi.