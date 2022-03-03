Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı son sürat devam ediyor. Çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Yarı Final eşleşmelerinden de ilki belli oldu. İlk sonuçlarla birlikte Trabzonspor'un rakibi Kayserispor olarak belirlendi. Sivas'ın rakibi de Alanyaspor oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final çift maç mı? İşte merak edilenler!
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Trabzonspor, Kayserispor, Sivasspor ve Alanyaspor turnuvada son dört takım arasına kaldı.
TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Kupada Beşiktaş'ı devre dışı bırakan Kayserispor, Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor ile eşleşirken Gaziantep'i saf dışı bırakan Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü deviren Sivasspor ile eşleşti.
Trabzonspor - Kayserispor
Sivasspor - Alanyaspor