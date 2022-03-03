Erol Bulut hangi futbolcuya 'karaktersiz' dedi? Alanyaspor maçı sonrası zehir zemberek açıklama: Tayfur Bingöl...





Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün hem stattaki taraftarların hem de televizyon karşısında olan izleyicilerin 120 dakika tempolu güzel bir maç izlediğini söyledi.

Maçta kendilerinin de tur atlayabilecek pozisyonlar yakaladıklarını ancak rakiplerinin bu konuda daha şanslı olduğunu ifade eden Bulut, "Maç her iki takım için de gidip geldi. Öne geçme durumumuz vardı ama bunu başaramadık. 1-0 geriye düştük. Sonra 1-1'i yakaladık. Ama uzatmalarda rakibiz 2-1 öne geçti. Onları tur atladıklarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.