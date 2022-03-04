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    • Spor
    • 04.03.2022 12:53
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    • 04.03.2022 12:54
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    Galatasaray Süper Lig’in bitiricilik konusunda açık ara en kötü takımı durumunda

    Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren ve halen düşme korkusunu yaşayan Galatasaray takım olarak birçok sorunla baş etmeye çalışıyor. Bu sezon kalede, savunmada ve orta alanda sürekli problemler yaşayan Sarı-Kırmızılılar’ın en büyük sıkıntısı istatistiklerle ortaya çıktı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
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    Galatasaray açık ara Süper Lig'in bitiricilik konusunda en kötü takımı durumunda. Ligde yer alan 20 takımın girdikleri pozisyon ve attıkları goller arasındaki oranlara bakıldığında Sarı-Kırmızılılar en dipte yer alıyor.




    SÜPER LİG'İN EN KÖTÜSÜ
    Bu sezon 27 maçta rakip kalede 50 xG yani 50 gollük beklenti yaratan Galatasaray buna karşın sadece 37 gol bulabildi. Aradaki 13 gollük fark, Süper Lig'in en kötü oranı durumunda.


    TRABZONSPOR FARKI
    Adım adım şampiyonluğa giden lider Trabzonspor 46 gol beklentisinden tam 51 gol çıkararak bitiriciliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.


        Galatasaray'da bu sezon özellikle forvet oyuncuları Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun son vuruş konusunda yaşadığı problemler, Sarı-Kırmızılılar'ın ligdeki konumunu direkt olarak etkiledi.

        Kalite anlamında ezeli rakiplerine göre çok geride olan Galatasaray sezon başında transfer planlamasında yaptığı yanlışların bedelini ağır şekilde ödüyor.
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