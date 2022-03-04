Galatasaray Süper Lig’in bitiricilik konusunda açık ara en kötü takımı durumunda

Galatasaray açık ara Süper Lig'in bitiricilik konusunda en kötü takımı durumunda. Ligde yer alan 20 takımın girdikleri pozisyon ve attıkları goller arasındaki oranlara bakıldığında Sarı-Kırmızılılar en dipte yer alıyor.
SÜPER LİG'İN EN KÖTÜSÜ
Bu sezon 27 maçta rakip kalede 50 xG yani 50 gollük beklenti yaratan Galatasaray buna karşın sadece 37 gol bulabildi. Aradaki 13 gollük fark, Süper Lig'in en kötü oranı durumunda.
TRABZONSPOR FARKI
Adım adım şampiyonluğa giden lider Trabzonspor 46 gol beklentisinden tam 51 gol çıkararak bitiriciliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.