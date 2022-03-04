Galatasaray Süper Lig’in bitiricilik konusunda açık ara en kötü takımı durumunda







SÜPER LİG'İN EN KÖTÜSÜ

Bu sezon 27 maçta rakip kalede 50 xG yani 50 gollük beklenti yaratan Galatasaray buna karşın sadece 37 gol bulabildi. Aradaki 13 gollük fark, Süper Lig'in en kötü oranı durumunda.