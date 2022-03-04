3 büyüklerden kimse yok! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın forvetleri sınıfta kaldı

Kötü sonuçta elbette çok kriter var ama en önemlisi de eldeki oyuncuların istenilen performansa bir türlü çıkamaması. Son olarak Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenirken golcüsü Michy Batshuayi'nin performansı çok eleştirildi. Belçikalı yıldız sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı.