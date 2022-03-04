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    • Spor
    • 04.03.2022 11:32
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    • 04.03.2022 11:32
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    3 büyüklerden kimse yok! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın forvetleri sınıfta kaldı

    Spor Toto Süper Lig'de en çok şampiyonluk sayısına sahip olan üç büyükler bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Bu sezon bitiricilik oranı en yüksek 10 santrfor arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan hiçbir forvet bulunmuyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 3 büyüklerden kimse yok!

    Süper Lig'in asırlık çınarları bu sezon ortaya koydukları kötü futbolla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Mart ayının başında hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası hedeflerine havlu attılar.

    Kötü sonuçta elbette çok kriter var ama en önemlisi de eldeki oyuncuların istenilen performansa bir türlü çıkamaması. Son olarak Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenirken golcüsü Michy Batshuayi'nin performansı çok eleştirildi. Belçikalı yıldız sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı.


    ÜÇ BÜYÜKLER BULUNMUYOR
    Batshuayi'nin pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 15. Süper Lig'de bu sezon bitiricilik oranı en yüksek 10 santrfor arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hiçbir forvet bulunmuyor.

        Listenin ilk sırasında Kayserisporlu Gavranovic var. İsviçreli golcü pozisyonların yüzde 30'unu golle sonuçlandırıyor. İkinci sırada Karagümrüklü Pesic bulunuyor. Yıldız oyuncu yüzde 27'lik oran yakaladı. 3. sırada yüzde 25'lik oranıyla Alanyalı Diedhiou yer alıyor.

        Trabzonspor'un iki forveti 10 kişilik listede yer aldı. Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Andreas Cornelius yüzde 23 ile 5. sırada bulunuyor. Djaniny ise yüzde 21 ile 9. basamakta.

        Süper Lig'de Gol Krallığı sıralamasında Pesic, Cornelius, El Kaabi ve Umut Bozok attıkları 12 golle ilk 4 sırayı paylaşıyorlar.

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