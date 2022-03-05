Chelsea'yi satın almak isteyen Muhsin Bayrak ne iş yapar? Muhsin Bayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Chelsea değeri kaç TL?

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin iş insanları arasında yer alıyor. Bazı haber kaynaklarında yer alan haberlere göre, aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, tüm dünyayı yakından ilgilendirirken futbolu da derinden etkiledi.

UEFA ve FIFA'nın ardı ardına gelen Rusya ve Rus kulüplerine karşı yaptırımları, futbol dünyasını adeta sarstı. Ancak iki ülke arasındaki savaşın futbola olan en büyük etkisi, Rus milyarder Roman Abramovich'in Chelsea'yi satışa çıkarması oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan yakınlığıyla bilinen Roman Abramovich, İngiltere tarafından ambargo yedi.

İlk olarak ülkeye girişinin yasaklandığı şeklinde haberler ortaya atılan Rus milyarder, İngiltere'nin yaptırımları nedeniyle Chelsea'yi satışa çıkarmaya karar verdi.