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    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe sezona erken havlu attı

    Bu sezon adeta başarısızlıkta birbirleriyle yarışan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, mart ayında Süper Lig ve Türkiye Kupası'na havlu attı, Türkiye'de hedefsiz kaldı.

    Martta sezon bitti!

    Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş'ta büyük üzüntü var... Siyah- Beyazlılar'ın kupaya veda etmesiyle beraber 3 büyükler mart ayının başında Türkiye'de hedefsiz kaldı. Büyük umutlarla başladığı Şampiyonlar Ligi macerasını sıfır puanla tamamlayan Beşiktaş ligde de haftalar öncesinden şampiyonluk umutlarını kaybetmişti.

    Fenerbahçe de Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hüsran yaşadıktan sonra geçtiğimiz günlerde Avrupa defterini de kapatmıştı. Ligde düşme korkusunu henüz atlatamayan, kupada ise 1. Lig ekibi Denizlispor'a elenen Galatasaray ise sadece Avrupa'ya tutunmuş durumda. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın Avrupa Ligi son 16 turunda dünya devi Barcelona ile eşleşmesi tur umutlarını fazlasıyla azalttı.

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