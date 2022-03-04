Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar için Marsilya sezon sonunda girişimlerde bulunacak

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve haziran ayında Fiorentina'ya geri dönecek olan Erick Pulgar'ın bonservisinin bulunduğu İtalyan kulübü ile ise 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Erick Pulgar için yaptığı sözleşmede satın alma opsiyonu yer almıyor.