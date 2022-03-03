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    • 03.03.2022 23:56
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    • 04.03.2022 00:11
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    Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! Zorbay Küçük düdük çalacak...

    Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

    Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! Zorbay Küçük düdük çalacak...

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar ve 7 Mart Pazartesi günü oynanacak 6 müsabakanın hakemleri belli oldu.

    FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİSİNDE ZORBAY KÜÇÜK GÖREV ALACAK
    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 6 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

    Ligde pazar ve pazartesi günü yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

    6 Mart Pazar:

    16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: Sarper Barış Saka

    19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

    19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

    7 Mart Pazartesi:

    20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

    20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

    20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

    Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma ve 5 Mart Cumartesi günü oynanacak 4 maçın hakemi daha önce açıklanmıştı.

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