Sarı-Kırmızılılar, Kayky’nin dışında City’nin 2 yıldızını daha listesine aldı

Yeni sezonun kadro planlamasını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray gözünü Manchester City'ye çevirmiş durumda... Teknik direktör Domenec Torrent'in Guardiola ile olan yakın ilişkisini kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübünün kadrosunda düşünmediği bazı isimleri kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
CİTY'YE DÖNECEK
Manchester City'nin Palmeiras'tan transfer ettiği ve yeni sezonda kiralama kararı aldığı Kayky için girişimlere başlayan Galatasaray'ın İngiliz devine ilgisi bununla sınırlı değil. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın radarında iki isim daha bulunuyor. Bunların ilkinin Yangel Herrera olduğu öğrenildi. Manchester City'nin sezon başında La Liga ekibi Espanyol'a kiraladığı Kolombiyalı orta alan oyuncusu bu sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 24 yaşındaki Herrera'nın yeni sezonda da İngiliz kulübü tarafından kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cimbom'un radarındaki diğer isim ise Pedro Porro... Sezon başında Sporting Lizbon'a kiralanan İspanyol sağ bek 24 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
OPSİYONU VAR AMA...
Portekiz kulübünün elinde satın alma opsiyonunun olduğu ancak kesin bir karar alınmadığı öğrenildi. Eğer Porro yeniden Manchester City'ye dönerse Galatasaray'ın kiralama hamlesi yapabileceği belirlendi. Teknik direktör Domenec Torrent'in üç futbolcu için Pep Guardiola ile bire bir görüşmelerde bulunacağı da gelen bilgiler arasında.