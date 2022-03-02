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    • Spor
    • 02.03.2022 20:04
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    • 02.03.2022 20:04
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    Beşiktaş - Kayserispor CANLI MAÇ izle! A Spor TV Canlı Yayın HD İzle! BJK - Kayserispor canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş evinde yarı final için Kayserispor ile karşılaşacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Kayserispor CANLI MAÇ izle! BJK - Kayserispor canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Kayserispor CANLI MAÇ izle!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Hikmet Karaman'ın Kayserispor'unu Vodafone Park'ta konuk edecek. Çeyrek final müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

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    KAYSERİSPOR SAKATLIKLARLA MÜCADELE EDİYOR

    Maçta turu geçen taraf olmak isteyen sarı kırmızılı takımda 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Yasir Subaşı, Dilmitrios Kolovetsios, Bernard Mensah, Emrah Başsan ve koronavirüs karantinasında bulunan Bilal Bayezit forma giyemeyecek.

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

    BEŞİKTAŞ'TA BAZI İSİMLER YOK

    Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı. Sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin ise kamp kadrosuna dahil edildi.

    Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

    Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.

        İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

        BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan, Batshuayi

        KAYSERİSPOR: Cenk, Carole, Mert, Hosseini, Onur, İbrahim, Bertolacci, Abdülkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic
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        Haberler Spor Beşiktaş - Kayserispor CANLI MAÇ izle! A Spor TV Canlı Yayın HD İzle! BJK - Kayserispor canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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