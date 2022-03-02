Galatasaray'ın rotası Guardiola! Hedefte 3 isim var

Yeni sezonun kadro planlamasını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray gözünü Manchester City'ye çevirmiş durumda... Teknik direktör Domenec Torrent'in Pep Guardiola ile olan yakın ilişkisini kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübünün kadrosunda düşünmediği bazı isimleri kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Manchester City'nin Palmeiras'tan transfer ettiği ve yeni sezonda kiralama kararı aldığı Kayky için girişimlere başlayan Galatasaray'ın İngiliz devine ilgisi bununla sınırlı değil.
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın radarında iki isim daha bulunuyor. Bunların ilkinin Yangel Herrera olduğu öğrenildi. Manchester City'nin sezon başında La Liga ekibi Espanyol'a kiraladığı Kolombiyalı orta alan oyuncusu bu sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.