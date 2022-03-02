Galatasaray'ın rotası Guardiola! Hedefte 3 isim var





Portekiz kulübünün elinde satın alma opsiyonunun olduğu ancak kesin bir karar alınmadığı öğrenildi. Eğer Porro yeniden City'ye dönerse Galatasaray'ın kiralama hamlesi yapabileceği belirlendi. Teknik direktör Domenec Torrent'in üç futbolcu için Pep Guardiola ile bire bir görüşmelerde bulunacağı da gelen bilgiler arasında.

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