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    • 02.03.2022 15:49
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    Galatasaray'ın rotası Guardiola! Hedefte 3 isim var

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da yeni sezon planlaması başladı. Domenec Torrent yönetiminde yapılan planlamada İspanyol hocanın Guardiola ile olan ilişkisini kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin kadrosunda düşünmediği bazı isimleri kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Rota Guardiola! Hedefte 3 isim var

    Yeni sezonun kadro planlamasını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray gözünü Manchester City'ye çevirmiş durumda... Teknik direktör Domenec Torrent'in Pep Guardiola ile olan yakın ilişkisini kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübünün kadrosunda düşünmediği bazı isimleri kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.



    Manchester City'nin Palmeiras'tan transfer ettiği ve yeni sezonda kiralama kararı aldığı Kayky için girişimlere başlayan Galatasaray'ın İngiliz devine ilgisi bununla sınırlı değil.



    Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın radarında iki isim daha bulunuyor. Bunların ilkinin Yangel Herrera olduğu öğrenildi. Manchester City'nin sezon başında La Liga ekibi Espanyol'a kiraladığı Kolombiyalı orta alan oyuncusu bu sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



        Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 24 yaşındaki Herrera'nın yeni sezonda da İngiliz kulübü tarafından kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



        Cimbom'un radarındaki diğer isim ise Pedro Porro... Sezon başında Sporting Lizbon'a kiralanan İspanyol sağ bek 24 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.



        Portekiz kulübünün elinde satın alma opsiyonunun olduğu ancak kesin bir karar alınmadığı öğrenildi. Eğer Porro yeniden City'ye dönerse Galatasaray'ın kiralama hamlesi yapabileceği belirlendi. Teknik direktör Domenec Torrent'in üç futbolcu için Pep Guardiola ile bire bir görüşmelerde bulunacağı da gelen bilgiler arasında.

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