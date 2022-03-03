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    • Spor
    • 03.03.2022 14:16
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    • 03.03.2022 14:21
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    Formula 1 Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti

    Son dakika spor haberi! Yarış takvimini organize eden Formula 1 ticari bölümü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası bu ülkede yarış yapmanın imkansız hale geldiğine karar verdi. F1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti.

    takvim.com.tr
    F1’den flaş Rusya kararı!

    Yarış takvimini organize eden Formula 1 ticari bölümü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası bu ülkede yarış yapmanın imkansız hale geldiğine karar verdi. F1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti.

    Soçi'de bu yıl Eylül ayında yapılması planlanan yarış şimdiden iptal edilirken, 2023'te taşınacağı St Petersburg'da da artık yarış olmayacak. Bu kararın ardından Rusya'daki bir Formula 1 yarışı belirsiz bir tarihe kadar ertelendi. En azından Putin'in bu ülkedeki gücü devam ettiği sürece, Rusya'da Formula 2 yarışları düzenlenmeyebilir.

    Geçen hafta işgalin başlamasından bir gün sonra Rusya Grand Rrix'sini iptal eden F1, ne yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunuyordu.

    Rusya Grand Prix'si Formula 1'in en kazançlı yarışlarından bir tanesiydi ve uzun süreli bir kontratı bulunuyordu.

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