Özel Haber I Ozan Tufan öz güven kaybı mı yaşıyor? Teknik heyet harekete geçti

Fenerbahçe'den sezon başında Watford'a kiralanan Ozan Tufan, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamamış ve ara transfer döneminin son günlerinde Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmüştü.
Ozan, istediği gibi geçmeyen İngiltere macerası sonrası Fenerbahçe'ye döndükten sonra da sahada beklentileri karşılamakta zorlanırken, teknik heyet yıldız futbolcunun öz güven kaybı yaşadığına kanaat getirdi.
Ozan'ın İngiltere'deki kariyerinin istediği gibi geçmemesi sebebiyle moral bozukluğu yaşadığı ve bu durumun Sarı-Lacivertli takımdaki performansına da yansıdığını düşünen teknik heyet, 26 yaşındaki futbolcuya mental açıdan destek olmaya çalışıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, verilecek olan psikolojik destekle Ozan'ın öz güvenini yeniden kazanmasını amaçlıyor.