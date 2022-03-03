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    • 03.03.2022 16:11
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    • 03.03.2022 16:24
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    Özel Haber I Ozan Tufan öz güven kaybı mı yaşıyor? Teknik heyet harekete geçti

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon başında kiralandığı İngiliz ekibi Watford'a sözleşme süresini tamamlamadan devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan'ın öz güven kaybı yaşadığını gözlemleyen teknik heyet yıldız futbolcuyu yakın markaja aldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Ozan Tufan öz güven kaybı mı yaşıyor?

    Fenerbahçe'den sezon başında Watford'a kiralanan Ozan Tufan, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamamış ve ara transfer döneminin son günlerinde Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmüştü.

    Ozan, istediği gibi geçmeyen İngiltere macerası sonrası Fenerbahçe'ye döndükten sonra da sahada beklentileri karşılamakta zorlanırken, teknik heyet yıldız futbolcunun öz güven kaybı yaşadığına kanaat getirdi.

    Ozan'ın İngiltere'deki kariyerinin istediği gibi geçmemesi sebebiyle moral bozukluğu yaşadığı ve bu durumun Sarı-Lacivertli takımdaki performansına da yansıdığını düşünen teknik heyet, 26 yaşındaki futbolcuya mental açıdan destek olmaya çalışıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, verilecek olan psikolojik destekle Ozan'ın öz güvenini yeniden kazanmasını amaçlıyor.

        Fenerbahçe'ye gerdi döndükten sonra fizik olarak bir hayli iyi durumda olmasına rağmen sahada bekleneni veremeyen Ozan'ın motivasyonunun yükselmesiyle eski günlerine dönmesi bekleniyor.

        Ozan, Watford'dan Fenerbahçe'ye döndükten sonra Sarı-Lacivertli forma altında bu sezon 6 maça çıktı. Bu maçların 2'sine ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, söz konusunu karşılaşmaların hiçbirinde ise 90 dakikayı tamamlayamadı.
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