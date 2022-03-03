Özel Haber I Ozan Tufan öz güven kaybı mı yaşıyor? Teknik heyet harekete geçti

Fenerbahçe'ye gerdi döndükten sonra fizik olarak bir hayli iyi durumda olmasına rağmen sahada bekleneni veremeyen Ozan'ın motivasyonunun yükselmesiyle eski günlerine dönmesi bekleniyor.

Ozan, Watford'dan Fenerbahçe'ye döndükten sonra Sarı-Lacivertli forma altında bu sezon 6 maça çıktı. Bu maçların 2'sine ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, söz konusunu karşılaşmaların hiçbirinde ise 90 dakikayı tamamlayamadı.