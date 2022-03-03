Fenerbahçe'de Serdar Aziz seferberliği: 7+4 hazırlığı başladı! İsmail Kartal'dan "sözleşmeyi yenileyin" talebi

Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı sona erecek olan Serdar Aziz'in adı ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray ile anılırken Sarı-Lacivertliler kısa bir süre
önce tecrübeli futbolcu iye yeni kontrat için resmen masaya oturmuştu.
GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI
Serdar Aziz'i takımda tutmak isteyen ve 31 yaşındaki savunma oyuncusuna 2 senelik bir kontrat sunan Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Serdar ile görüşmelere hız verdiği öğrenildi.
7+4 HAZIRLIĞI
Kartal'ın göreve geldikten sonra sürekli ilk 11'de şans verdiği Serdar Aziz'in gelecek sezon 7+4 olarak değişecek yabancı sınırlaması sebebiyle takım için çok önemli olduğunu yöneticilere bildirdiği belirtildi.