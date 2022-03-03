Fenerbahçe'de Serdar Aziz seferberliği: 7+4 hazırlığı başladı! İsmail Kartal'dan "sözleşmeyi yenileyin" talebi

Serdar Aziz ve menajeri ile yapılan görüşmelerde belli bir mesafe kaydeden Fenerbahçe yönetiminin de Trabzonspor maçı sonrası tecrübeli futbolcu ile kesin anlaşmaya varmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Bu sezon ligde Fenerbahçe forması ile 15 maça çıkan, Vitor Pereira döneminde alternatif oyuncu olarak görülen Serdar, İsmail Kartal sonrası ise forma giydiği 6 maça da ilk 11'de başladı.