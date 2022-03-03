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    • Spor
    • 03.03.2022 15:48
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    • 03.03.2022 15:48
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    Fenerbahçe'de Serdar Aziz seferberliği: 7+4 hazırlığı başladı! İsmail Kartal'dan "sözleşmeyi yenileyin" talebi

    Fenerbahçe, sezon sonu kontratı sona erecek olan Serdar Aziz ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerine hız verdi. Teknik direktör İsmail Kartal, gelecek sezon 7+4 şeklinde değişecek yabancı kuralını da göz önüne alarak 31 yaşındaki stoperle kısa sürede sözleşme yenilenmesini istedi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    7+4 hazırlığı başladı! Takvim Özel

    Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı sona erecek olan Serdar Aziz'in adı ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray ile anılırken Sarı-Lacivertliler kısa bir süre
    önce tecrübeli futbolcu iye yeni kontrat için resmen masaya oturmuştu.




    GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI
    Serdar Aziz'i takımda tutmak isteyen ve 31 yaşındaki savunma oyuncusuna 2 senelik bir kontrat sunan Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Serdar ile görüşmelere hız verdiği öğrenildi.


    7+4 HAZIRLIĞI
    Kartal'ın göreve geldikten sonra sürekli ilk 11'de şans verdiği Serdar Aziz'in gelecek sezon 7+4 olarak değişecek yabancı sınırlaması sebebiyle takım için çok önemli olduğunu yöneticilere bildirdiği belirtildi.

        Serdar Aziz ve menajeri ile yapılan görüşmelerde belli bir mesafe kaydeden Fenerbahçe yönetiminin de Trabzonspor maçı sonrası tecrübeli futbolcu ile kesin anlaşmaya varmayı hedeflediği ifade ediliyor.

        Bu sezon ligde Fenerbahçe forması ile 15 maça çıkan, Vitor Pereira döneminde alternatif oyuncu olarak görülen Serdar, İsmail Kartal sonrası ise forma giydiği 6 maça da ilk 11'de başladı.

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