Beşiktaş çok sayıda pozisyon yakaladığı maçta Kayseri’ye boyun eğdi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşısında çok sayıda fırsat harcadı. Rakibinden yediği iki gol neticesinde kupadan elenmekten kurtulamadı. Maç boyu rakibine oranla üstün oynayan Beşiktaş, Kayserispor kalesine dün toplam 24 şut attı. Bunların 12'sinde isabet sağladı. Ancak sadece 1 gol atabildi.
KAYSERİ AZ GELDİ, ÖZ GELDİ
Beşiktaş'ın çok sayıda pozisyon bulduğu maçta Kayserispor ise rakip kaleye attığı dört isabetli şutta iki gol buldu. Konuk ekip rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.