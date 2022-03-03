Beşiktaş çok sayıda pozisyon yakaladığı maçta Kayseri’ye boyun eğdi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşısında çok sayıda fırsat harcadı. Rakibinden yediği iki gol neticesinde kupadan elenmekten kurtulamadı. Maç boyu rakibine oranla üstün oynayan Beşiktaş, Kayserispor kalesine dün toplam 24 şut attı. Bunların 12'sinde isabet sağladı. Ancak sadece 1 gol atabildi.