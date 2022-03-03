Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş çok sayıda pozisyon yakaladığı maçta Kayseri’ye boyun eğdi

    Beşiktaş, Kayseri karşısında rakip kaleye 12 isabetli şut atıp, 14 korner kullandı. Bir topu da direğe takıldı. Konuk ekip ise 4 isabetli şutta attığı 2 golle yarı finale çıktı.

    Atamayana Atarlar

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor karşısında çok sayıda fırsat harcadı. Rakibinden yediği iki gol neticesinde kupadan elenmekten kurtulamadı. Maç boyu rakibine oranla üstün oynayan Beşiktaş, Kayserispor kalesine dün toplam 24 şut attı. Bunların 12'sinde isabet sağladı. Ancak sadece 1 gol atabildi.



    BÜYÜK BİR BASKI KURDULAR
    Kayseri kalesini maç boyu ablukaya alan Beşiktaş, toplam 14 korner attı. Rakibi ise 2 korner kullandı. Siyah- Beyazlılar'ın karşılaşmada bir şutunda da direk gole izin vermedi.



    KAYSERİ AZ GELDİ, ÖZ GELDİ
    Beşiktaş'ın çok sayıda pozisyon bulduğu maçta Kayserispor ise rakip kaleye attığı dört isabetli şutta iki gol buldu. Konuk ekip rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ankara’da yoğun kar!
    Haberler Spor Beşiktaş çok sayıda pozisyon yakaladığı maçta Kayseri’ye boyun eğdi
        SON DAKİKA