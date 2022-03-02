Özel Haber I Kylian Mbappe hangi takımın formasını giyecek? Yok böyle bir teklif





Manchester City'nin ise iddiaların aksine şu ana kadar Mbappe'ye herhangi bir teklif yapmadığı öğrenildi. Bu sezon PSG formasıyla 34 maça çıkan Kylian Mbappe 24 gol ve 17 asistlik inanılmaz bir performansın altına imzasını attı.

23 yaşındaki yıldız 2018'de 145 milyon Euro karşılığında Monaco'dan Paris ekibine transfer olmuştu.