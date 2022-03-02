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    • 02.03.2022 11:56
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    • 02.03.2022 11:57
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    Özel Haber I Kylian Mbappe hangi takımın formasını giyecek? Yok böyle bir teklif

    Dünyanın en önemli yıldızlarından biri olan Kylian Mbappe’nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği büyük bir merak konusu… PSG ile sözleşmesi sona eren ve Real Madrid’den resmi teklif alan genç forvet konusunda tam bir çılgınlık yaşanıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Mbappe çılgınlığı! Yok böyle bir teklif

    Fransız basınına göre PSG, Mbappe'ye astronomik bir teklif sundu. Fransız kulübünün yıldız futbolcuya 50 milyon Euro maaş, 100 milyon Euro sadakat bonusu ve 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.



    Eğer Mbappe bu teklifi kabul ederse 2 yılda tam 150 milyon Euro kazanacak. İspanyol basını ise 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'le pazarlıklarının sürdüğünü yazıyor. Haberlere göre Real Madrid de PSG'nin teklifine yakın bir rakamla Mbappe ile masaya oturmuş durumda.



    Manchester City'nin ise iddiaların aksine şu ana kadar Mbappe'ye herhangi bir teklif yapmadığı öğrenildi. Bu sezon PSG formasıyla 34 maça çıkan Kylian Mbappe 24 gol ve 17 asistlik inanılmaz bir performansın altına imzasını attı.
    23 yaşındaki yıldız 2018'de 145 milyon Euro karşılığında Monaco'dan Paris ekibine transfer olmuştu.
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