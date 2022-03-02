Trabzonspor Antalya'yı devirdi! Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Trabzonspor kupada da doludizgin devam ediyor… Ligde en yakın takipçisi Konya'nın 17 puan önünde yer alan Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Antalyaspor'u 2-0ve yarı finale çıktı. 12. dakikada Visca, Djaniny'in ile yaptığı ver-kaç sonrası meşin yuvarlağı filelere gönderdi:
1-0.
MAÇTA SON SÖZÜ BERAT SÖYLEDİ
62'de Trabzonspor'da önce Bakasetas, sonra ise Kouassi direkleri geçmeyi başaramadı. 89'da hızlı gelişen Trabzonspor atağında Berat ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşmanın sonucunu tayin ederek takımını çeyrek finale taşıdı.