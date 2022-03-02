Trabzonspor Antalya'yı devirdi! Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi





HER YERDE İDDİALIYIZ

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı sonrası konuştu. Avcı, "Kupa da hedeflerimizden biri. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Türkiye Kupası'nda da şampiyon olmak istiyoruz, iki kupaya da talibiz. Bugün bir adım daha attık. Önemli bir eşiği geçtik. Şimdi sırada F.Bahçe maçı var" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN