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    Trabzonspor Antalya'yı devirdi! Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

    Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası’nda Antalyaspor engelini Visca ve Berat’ın golleriyle aştı. Adını yarı finale yazdırdı... Ligde en yakın takipçisinin 17 puan önünde yer alan ve şampiyonluğa koşan Fırtına, kupada da iddiasını kanıtladı.

    Kupada da tam yol ileri

    Trabzonspor kupada da doludizgin devam ediyor… Ligde en yakın takipçisi Konya'nın 17 puan önünde yer alan Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Antalyaspor'u 2-0ve yarı finale çıktı. 12. dakikada Visca, Djaniny'in ile yaptığı ver-kaç sonrası meşin yuvarlağı filelere gönderdi:
    1-0.



    DJANİNY DİREĞE TAKILDI...
    28. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top üst direğe vurarak kornere çıktı. 38'de AntalyaAdriano'nun etkili kafa şutu az farkla üstten dışarı çıktı. 40'ta ise Ndao'nun şutunu kaleci Uğurcan çıkardı.



    MAÇTA SON SÖZÜ BERAT SÖYLEDİ
    62'de Trabzonspor'da önce Bakasetas, sonra ise Kouassi direkleri geçmeyi başaramadı. 89'da hızlı gelişen Trabzonspor atağında Berat ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşmanın sonucunu tayin ederek takımını çeyrek finale taşıdı.



        VİSCA YİNE GOLÜNÜ ATTI
        Trabzonspor ile ligde 5 golü bulunan Edin Visca, kupayı da boş geçmedi. Bosnalı futbolcu Antalyaspor karşısında takımının ilk golünü atarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Trabzonspor'daki gol sayısını 6'ya çıkardı.



        TRABZONSPOR'DA VİTOR HUGO ŞOKU
        Trabzon'da Antalyaspor maçının son anlarında stoper Vitor Hugo sakatlık yaşadı. Brezilyalı futbolcu sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi ve sedyeyle sahayı terk etti. Diz altında kırık şüphesi olan ve ayağı alçıya açılan Hugo'nun sezonu kapatabileceği belirtiliyor.



        HER YERDE İDDİALIYIZ
        Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı sonrası konuştu. Avcı, "Kupa da hedeflerimizden biri. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Türkiye Kupası'nda da şampiyon olmak istiyoruz, iki kupaya da talibiz. Bugün bir adım daha attık. Önemli bir eşiği geçtik. Şimdi sırada F.Bahçe maçı var" ifadelerini kullandı.

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